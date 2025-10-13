Mercedes F1 veut prouver que ses résultats récents ne sont pas de la ’chance’

Mercedes F1 espère continuer sur sa lancée de deux bons résultats, ce week-end à l’occasion du Grand Prix des Etats-Unis. Toto Wolff, le directeur de l’équipe, rappelle que George Russell est le dernier vainqueur en date d’une course.

Même si le team n’a pas parfaitement compris d’où venait ce regain de performance, la domination affichée par le pilote britannique à Singapour était nette, tandis qu’Andrea Kimi Antonelli a également marqué des points importants comme le rappelle leur patron.

"Nous sortons d’un excellent résultat à Singapour, avec la victoire de George et la cinquième place de Kimi. Non seulement cela était inattendu, mais notre niveau de performance tout au long du samedi et du dimanche a montré qu’il ne s’agissait pas d’un coup de chance" a déclaré Wolff.

"C’est un peu l’histoire de la saison, où l’on ne sait jamais vraiment quelle équipe va dominer d’un week-end à l’autre. Nous avons également été performants en Azerbaïdjan, nous sommes donc impatients de voir si nous pouvons maintenir le rythme que nous avons atteint avec la W16 lors des prochaines courses en Amérique."

"Les tracés et les défis sont très différents de ceux des deux circuits urbains, nous nous aventurons donc un peu dans l’inconnu, mais c’est cette imprévisibilité qui rend notre sport si passionnant."

L’Autrichien est impatient d’arriver dans la ville texane, qui fait chaque année l’unanimité du paddock de la Formule 1 : "Austin est devenu un lieu emblématique de la F1, avec un public nombreux et passionné et une ville fantastique qui l’accueille."

"Le Circuit des Amériques, avec ses dénivelés, son premier virage spectaculaire et son mélange de virages à grande vitesse et de zones de traction plus lentes, est un véritable test. À ce défi s’ajoute le quatrième week-end de sprint de l’année. Cela crée un danger supplémentaire, mais aussi plus d’opportunités si nous parvenons à mettre rapidement la W16 en bonne position."

"Nous sommes également ravis de célébrer ce week-end les 500 courses de la Mercedes-AMG Safety Car. Cette étape importante témoigne de l’engagement de l’entreprise envers le summum du sport automobile, ainsi que de la longévité, de l’innovation technique et de la beauté de nos voitures."