Hamilton soutient Vasseur malgré les critiques qui s’intensifient

A l’heure où Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia Ferrari, fait de nouveau l’objet de critiques et de rumeurs du côté de l’Italie, Lewis Hamilton a déclaré que le Français est toujours l’homme de la situation pour l’équipe de Maranello.

Le septuple champion du monde a tenu à saluer un homme "qui n’a pas changé" depuis leur première collaboration en 2005, quand le Britannique a couru pour l’écurie ASM de Vasseur dans le championnat Euro Series de Formule 3 en 2005, remportant le titre avant de passer en GP2.

En GP2 en 2006, Hamilton a couru pour ART Grand Prix, une écurie appartenant à l’actuel directeur de l’écurie Ferrari. Hamilton a remporté le titre dès sa première saison, avant d’être promu en F1 chez McLaren en 2007.

Hamilton a vécu de belles années chez McLaren puis chez Mercedes F1 avec 7 titres en tout et 105 victoires. Mais son dernier pari, réussir avec Ferrari, n’a pas bien démarré cette saison.

Alors que tout le monde voyait Ferrari jouer les titres en 2025, après une excellente fin de saison 2024, cela a été la chute au point qu’aujourd’hui la SF-25 est la 3e ou 4e force du plateau, selon les circuits.

Malgré les difficultés rencontrées, Hamilton continue de soutenir Vasseur et apprécie de retravailler avec le manager de 57 ans, qui, selon lui, n’a pas changé depuis deux décennies.

"Fred n’a pas changé. Il porte toujours les mêmes vêtements et il est exactement le même qu’avant !"

"Tout est exactement pareil, en général, je dirais. Je l’ai toujours beaucoup admiré quand j’étais dans les catégories inférieures. Juste sa façon de travailler avec une équipe, c’est quelqu’un de franc, clairement un compétiteur acharné."

"J’ai toujours admiré cela, car je venais de plusieurs équipes différentes qui concentraient leurs dépenses dans d’autres domaines, alors que lui se concentrait uniquement sur l’aérodynamique et les performances, et c’est ce qui compte aujourd’hui. "

"Tout repose sur les performances de la voiture, et je pense que c’est l’une de ses forces. Charles (Leclerc) et moi nous le soutenons, nous voulons réussir ensemble."