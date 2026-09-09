Mercedes F1 veut ’faire la différence’ sur le nouveau circuit de Madrid

La F1 fait son retour à Madrid pour la première fois depuis 45 ans, la capitale espagnole accueillant son premier Grand Prix depuis celui d’Espagne en 1981 à Jarama. Le nouveau Madring fait ses débuts en Formule 1 et va présenter un grand nombre de défis pour Mercedes F1. Long de 5,416 km et comportant 22 virages, le Madring est un tracé urbain avec une partie permanente et une autre sur routes fermées.

L’une des caractéristiques les plus distinctives du tracé est le virage nommé La Monumental, une longue courbe relevée avec une inclinaison de 24 % inspirée des arènes historiques de Madrid et conçue pour devenir la signature du circuit.

Après le troisième doublé de l’équipe et la victoire exceptionnelle de Kimi Antonelli devant George Russell, Toto Wolff a expliqué ce qu’il attend de ce week-end. Le directeur de l’équipe espère capitaliser sur une bonne dynamique, alors que le team attend des évolutions un peu plus tard sur sa W17.

"Monza a été l’un de nos meilleurs week-ends de la saison et un résultat significatif pour tout le monde à Brixworth et Brackley. L’équipe s’est très bien exécutée, les pilotes ont assuré et nous avons tiré le maximum de notre monoplace. Nous pouvons en être satisfaits, mais c’est déjà derrière nous" a déclaré Wolff.

"Notre attention s’est portée sur Madrid dès notre départ d’Italie. Ce week-end représente un défi complètement différent. Les caractéristiques du circuit sont beaucoup plus proches de celles de Budapest ou de Zandvoort."

"Nous nous attendons donc à un week-end très disputé. Notre tâche consiste à comprendre les exigences du tracé de Madrid le plus rapidement possible et à maximiser nos performances dès la première séance. Les nouveaux circuits créent tout autant d’opportunités que d’inconnues."

"Madrid est une destination mondiale majeure et y courir constitue une autre étape importante pour notre sport. Le fait qu’une capitale emblématique comme Madrid souhaite rejoindre le calendrier démontre la force de notre discipline et la dynamique que nous continuons de développer à travers le monde."

Frederik Vesti, troisième pilote de Mercedes, a pu rouler sur le tracé dans le simulateur de l’usine de Brackley afin de préparer cette grande première. Il explique comment il envisage ce circuit et ce qu’a représenté le travail sur cette nouvelle destination.

"Madrid offre un défi totalement différent de tout ce à quoi nous avons été confrontés jusqu’à présent cette saison. En tant que tout nouveau circuit pour la F1, tout le monde part de la même ligne de départ, ce qui promet toujours un week-end passionnant" a expliqué le Danois.

"C’est un tracé auquel il faudra s’adapter, avec un mélange de virages plus conventionnels et d’éléments uniques comme La Monumental, un long virage très relevé qui sera fascinant tant du point de vue du pilotage que de l’ingénierie. Trouver le bon équilibre entre performance, stabilité et gestion des pneumatiques dans cette section sera un défi clé."

"Les pilotes apprécient toujours l’opportunité de s’attaquer à un nouveau circuit, car c’est l’occasion de faire une vraie différence et de prendre un avantage avant que les niveaux d’expérience ne convergent"

"Nous avons passé beaucoup de temps à nous préparer dans le simulateur et à analyser les exigences de la piste, nous arriverons donc prêts à relever le défi. Courir au cœur de la capitale espagnole sera également une expérience formidable pour le sport, et je suis certain que Madrid offrira un spectacle incroyable aux supporters."