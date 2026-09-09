Cadillac F1 se prépare au ’défi passionnant’ du Madring avec moins de retard sur ses rivales

Pour la première fois de la saison, Cadillac F1 arrive sur un Grand Prix où son expérience en piste est similaire à celle des autres équipes. En effet, la Formule 1 se rend à Madrid pour le Grand Prix d’Espagne, disputé pour la première fois sur le tout nouveau Madring, et l’équipe qui fait ses débuts cette saison ne va pas souffrir d’une absence de connaissances de la piste, puisqu’à part Ferrari qui y a fait un roulage promotionnel, aucun team n’a posé une monoplace sur l’asphalte du circuit.

Situé en périphérie de Madrid, le tout nouveau Madring marque le retour de la F1 dans la capitale espagnole pour la première fois depuis 1981. Il est marqué par un virage incliné impressionnant et par un tracé particulièrement difficile qui intrigue Sergio Pérez.

"J’attends Madrid avec beaucoup d’impatience. C’est un nouveau circuit pour tout le monde, ce qui en fait un défi passionnant et, espérons-le, nous donne quelques opportunités" a déclaré le pilote mexicain.

"D’après ce que nous avons vu, cela semble devoir être amusant mais aussi exigeant. Beaucoup dépendra de notre position sur la grille, mais je suis optimiste quant à notre capacité à tirer le meilleur parti de ce nouveau lieu et à nous mettre en position de nous battre pour un solide résultat."

Valtteri Bottas est lui aussi impatient de voir comment chaque équipe et chaque pilote vont se tirer des griffes de ce tracé qui promet d’être très exigeant et de ne laisser passer aucune erreur.

"Madrid devrait être un week-end intéressant. Le circuit semble devoir être un grand défi pour tout le monde et, espérons-le, il nous présentera quelques opportunités" a noté le Finlandais en marge de l’épreuve.

"La piste présente des caractéristiques différentes tout au long du tour, il sera donc important de maintenir nos récentes améliorations en matière de fiabilité et de comprendre le tracé le plus rapidement possible afin de pouvoir nous concentrer sur les réglages.

"Dans ces voitures, la gestion du trafic va être délicate, surtout avec certaines des sections les plus étroites, nous devons donc rester concentrés et saisir toutes les opportunités qui se présenteront pendant la course. C’est un nouveau circuit pour tout le monde, ce qui devrait, espérons-le, nous donner une chance de trouver quelque chose et de passer un solide week-end."

Marcin Budkowski y vivra son troisième week-end comme team principal de Cadillac et il explique les défis que l’équipe a déjà repérés lors des essais en simulateur et grâce aux données fournies par le manufacturier pneumatique.

"Nos débuts à Madrid sont un voyage vers l’inconnu, et c’est toujours passionnant" a noté Budkowski. "Nous avons vu les données Pirelli, les simulations hors ligne et en ligne, et les mêmes outils de préparation que nous utiliserions pour n’importe quelle autre course, mais avec un nouveau circuit, nous ne savons jamais vraiment à quoi nous attendre avant que la voiture ne s’élance pour un tour."

"C’est un week-end qui met à l’épreuve toute l’équipe, tant sur la piste qu’à l’usine, alors que nous analysons les données et affinons nos paramètres de réglage. Pour la première fois cette saison, le terrain de jeu sera égal pour toutes les équipes, et cela s’accompagne d’optimisme et d’opportunités."