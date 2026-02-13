Mercedes F1 termine une semaine ’frustrante’ sur une note encourageante

Mercedes F1 a vécu une journée moins compliquée que la veille à Sakhir, mais l’équipe a encore perdu du temps de piste à cause d’un problème mécanique pour conclure cette première semaine d’essais de pré-saison de Bahreïn.

Andrea Kimi Antonelli a toutefois signé le meilleur temps de la semaine, malgré un roulage encore perturbé. Il reconnait avoir manqué de temps en piste pour mieux comprendre la voiture, mais il se félicite d’avoir pu rapidement se mettre dans le rythme, tout en continuant à résoudre les problèmes.

"Ce fut un test difficile pour nous en tant qu’équipe, particulièrement de mon côté. Nous avons rencontré plusieurs problèmes de fiabilité, ce qui signifie que je n’ai réussi à boucler qu’un peu plus de 30 tours sur les deux premiers jours" a déclaré Antonelli.

"C’était donc une bonne après-midi aujourd’hui ; c’était réellement la première fois que je pouvais véritablement prendre en main la voiture ici à Bahreïn. Nous avons pu accomplir une bonne dose de travail sur un tour chrono, puis nous avons failli terminer une simulation de course.

"Bien que cette semaine ait été frustrante, il vaut bien mieux avoir ces problèmes maintenant et pouvoir les résoudre, plutôt qu’ils ne surviennent durant les week-ends de course. L’équipe travaille déjà sur des solutions pour certains de nos problèmes et nous espérons revenir plus forts la semaine prochaine."

"Plusieurs de nos rivaux ont semblé particulièrement performants et ont bénéficié d’un roulage bien plus fluide que le nôtre ici. Nous devons essayer d’extraire davantage de notre package et, espérons-le, commencer à combler une partie de notre retard lors de la deuxième et dernière session d’essais de pré-saison."

George Russell a effectué une matinée sans aucun problème, frôlant la barre des 80 tours en une demi-journée, même si cela n’a pas empêché Mercedes d’être l’avant-dernière équipe en termes de kilométrage sur ces trois journées.

"Nous avons profité d’une journée bien plus productive à Bahreïn que les deux précédentes. C’était important compte tenu du temps de roulage que nous avions perdu lors des premier et deuxième jours. Nous avons pu travailler sur des tours lancés ainsi que sur des relais avec beaucoup de carburant, terminant notre matinée par une simulation de distance de course" note Russell.

"Nous avons souffert de problèmes de fiabilité cette semaine et notre performance n’est pas encore là où nous souhaiterions qu’elle soit. Aujourd’hui, la voiture semblait mieux équilibrée que les jours précédents et notre rythme était raisonnable."

"Cela dit, il est clair que nos concurrents ont paru bien plus forts qu’à Barcelone et que nous avons du travail pour les rattraper. Nous allons compter nos heures avant la deuxième et dernière session d’essais de pré-saison la semaine prochaine pour nous améliorer, et nous espérons pouvoir nous rapprocher de nos rivaux avant la première course à Melbourne."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste, admet que rester au stand pendant une grosse partie de la semaine est frustrant : "Nous avons connu aujourd’hui notre meilleure journée de ces premiers tests, mais nous avons tout de même passé bien plus de temps dans le garage que nous l’aurions souhaité."

"Nous n’avons pas atteint nos objectifs lors de ces premiers essais et une bonne partie du travail a été reportée à la deuxième et dernière session de la semaine prochaine. C’est frustrant, mais cela fait partie intégrante des tests, il est crucial de faire face à ces défis de front avant le début officiel de la saison."

Cependant, la performance de la monoplace n’est pas un problème pour Mercedes : "Côté rythme, nous avons fait des progrès solides aujourd’hui, mais la W17 a été plus difficile à maintenir dans sa fenêtre de fonctionnement optimale ici par rapport à Barcelone."

"Nous disposons d’une base décente pour la semaine prochaine, mais il est clair que certains de nos concurrents, qui ont connu un premier test plus fluide, sont dans une meilleure position que nous et que nous avons du travail pour rattraper notre retard. Nous espérons pouvoir commencer à le faire lors du second test la semaine prochaine."