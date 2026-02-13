144 tours qui rassurent Alpine F1 et Colapinto avant les prochains essais
L’A526 s’est montrée fiable pour la 3e journée à Bahreïn
Alpine F1 a conclu ses essais à Bahreïn avec Franco Colapinto en piste pour cette dernière journée.
Si l’Argentin a signé le 8e chrono en 1’35’’806, c’est surtout les 144 tours parcourus qui sont synonymes de satisfaction après les divers petits pépins techniques des deux premiers jours.
Colapinto avait parcouru 64 tours en matinée avant d’en ajouter 80 de plus l’après-midi.
"C’est positif de finir avec autant de kilomètres au compteur et d’aborder le week-end avec de nombreux éléments à analyser et à comprendre," note le pilote Alpine.
"La voiture s’est bien comportée aujourd’hui et notre objectif était d’enchaîner les tours pour continuer à prendre de l’expérience à son volant. Pierre a connu une bonne journée hier et la monoplace était dans une bonne fenêtre dès ce matin, ce qui m’a permis de progresser relais après relais, tour après tour."
"Nous avons effectué un programme varié et commencé à mieux comprendre en détail le comportement de la voiture. Je pense que nous avons bien terminé la semaine."
"Au total, l’équipe a bouclé 318 tours et il reste beaucoup de choses à faire lorsque nous reprendrons la piste mercredi. Il y a beaucoup à apprendre, mais je quitte ces tests en me sentant bien mieux qu’à notre arrivée, donc un grand merci à toute l’écurie pour son excellent travail cette semaine."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Alpine F1 Team - Renault
- 144 tours qui rassurent Alpine F1 et Colapinto avant les prochains essais
- Alpine F1 a ’une bien meilleure voiture’ que l’an dernier mais Nielsen reste prudent
- Polémique sur les moteurs : Alpine F1 invite les rivaux de Mercedes à protester à Melbourne
- Gasly a vécu ’une journée positive’ malgré ’une petite alerte’ après 97 tours
- Des soucis techniques limitent le programme de la première journée d’Alpine F1.