Aston Martin F1 boucle une première semaine d’essais très alarmante à Bahreïn

Aston Martin F1 a achevé sa première semaine d’essais hivernaux sur le circuit de Sakhir, avec le retour en piste de Lance Stroll au volant de l’AMR26.

Le Canadien a pris la piste aux alentours de 8h30, participant aux séances du matin et de l’après-midi. Le programme de la journée était principalement axé sur le mapping aérodynamique, ainsi que sur des relais à faible et forte charge de carburant. Au total, Stroll a couvert 72 tours lors de cette dernière journée, ce qui reste bien peu par rapport à tous les rivaux.

Sur l’ensemble des trois jours d’essais à Bahreïn, l’AMR26 a parcouru 206 tours grâce au travail combiné de Stroll et de Fernando Alonso, permettant à l’équipe de récolter de précieuses données pour cette première phase de préparation, après le rendez-vous quasi manqué de Barcelone.

Directeur sportif de l’équipe, Mike Krack a dressé un premier bilan lucide après cette semaine de roulage.

"Après avoir effectué le shakedown à Barcelone, nous venons de terminer notre premier test de la nouvelle saison. Nous avons rencontré quelques problèmes en début de semaine, et c’est précisément pour cela que les essais existent, surtout avec de nouvelles réglementations."

Krack ne nie pas le caractère alarmant de ces essais, tant en termes de tours parcourus que de rythme. Il veut toutefois rassurer... un peu.

"L’ensemble du package est très récent, il faut donc du temps pour comprendre tous les éléments et identifier les domaines dans lesquels nous devons progresser."

Le Luxembourgeois a tenu à saluer l’investissement de ses hommes.

"Un grand merci à toute l’équipe pour les heures de travail fournies durant ces trois jours d’essais. Nous sommes réalistes : il reste encore beaucoup de performance à débloquer sur cette voiture, et il est essentiel d’analyser tout ce que nous avons appris avant la semaine prochaine."

De la Rosa reconnaît un retard

Conseiller de l’écurie, Pedro de la Rosa s’est montré plus direct quant à la situation actuelle d’Aston Martin.

"Il est clair, après cette première semaine du premier test de pré-saison ici à Bahreïn, que nous sommes en retard sur le programme et pas là où nous voudrions être. Nous avons eu un roulage limité à Barcelone et rencontré des problèmes dès le premier jour des essais cette semaine."

"Fernando et Lance ont accumulé un kilométrage correct ces derniers jours, mais nous sommes encore en phase de rattrapage et d’apprentissage permanent de ce nouveau package."

"Nous avons le talent et les ressources pour améliorer la voiture," a-t-il ajouté.

"L’équipe et nos partenaires, notamment Honda, travaillent extrêmement dur pour y parvenir, aussi bien sur le circuit qu’à l’usine de Silverstone."