Mercedes F1 révèle qu’Antonelli a frôlé l’abandon au Mexique !

Kimi Antonelli a bien failli connaître une fin de Grand Prix du Mexique beaucoup moins heureuse que prévu. Sacré champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans grâce à sa troisième place derrière Max Verstappen et Lewis Hamilton, le pilote Mercedes a terminé la course avec une W17 victime d’une importante fuite d’huile. L’écurie allemande a révélé que son moteur était proche de rendre l’âme dans les derniers tours, au point de menacer sa présence à l’arrivée. Si un abandon ne l’aurait pas empêché de remporter le titre, il aurait privé l’Italien d’un podium historique et d’une célébration particulièrement symbolique.

La conquête du premier titre mondial de Kimi Antonelli aurait donc pu se terminer sur une tout autre image. Alors que l’Italien a célébré son sacre sur le podium du Grand Prix du Mexique, aux côtés de Max Verstappen et Lewis Hamilton, Mercedes a découvert après la course que sa monoplace avait subi un problème mécanique potentiellement fatal.

Bradley Lord, directeur adjoint de Mercedes, a expliqué que les mécaniciens avaient constaté une importante fuite d’huile en démontant la W17 après l’arrivée.

"Nous avons récupéré la voiture après la course, nous avons retiré le fond plat et tout était couvert d’huile," a révélé Lord. "Le carter d’huile était fissuré et Kimi nous a dit qu’il pensait avoir commencé à sentir, à environ quatre tours de l’arrivée, que le moteur commençait à peiner."

"Il était donc vraiment à la limite de l’abandon dans cette course, et pourtant, tout a tenu jusqu’au bout."

Un titre mondial acquis au terme d’un week-end éprouvant

Le Grand Prix du Mexique n’avait déjà rien d’un week-end ordinaire pour Antonelli. Le pilote Mercedes avait dû composer avec une infection virale qui l’avait contraint à manquer la journée réservée aux médias, jeudi, avant de pouvoir prendre part aux activités en piste.

Malgré cet état de santé, l’Italien est parvenu à mener sa course jusqu’au podium et à décrocher le titre mondial dès sa deuxième saison en Formule 1.

Dans le dernier tour, Antonelli avait perdu près de deux secondes. Il avait toutefois expliqué après l’arrivée que cette perte de temps était due à ses larmes, submergé par l’émotion à l’idée de devenir champion du monde.

Les révélations de Mercedes montrent désormais que sa monoplace connaissait également un problème mécanique sérieux dans les derniers kilomètres.

Un abandon n’aurait certes pas modifié l’issue du championnat, puisque l’avance d’Antonelli était déjà suffisante pour lui garantir le titre et Verstappen a privé Hamilton de la victoire nécessaire pour maintenir le suspense encore une course.

Mais il aurait empêché le jeune Italien de vivre un moment auquel il accorde une importance particulière : partager le podium avec Verstappen et Hamilton, deux champions du monde dont il souhaite conserver une photographie chez lui, accrochée au mur.

Au lieu de cela, la W17 a tenu jusqu’à l’arrivée, permettant à Antonelli de célébrer son sacre dans des circonstances presque idéales.

"Une vitesse pure, mais aussi une régularité et une maturité impressionnantes"

Le directeur technique adjoint de Mercedes, Simone Resta, a lui aussi tenu à saluer les performances de son compatriote.

Avec son titre mondial, Antonelli est devenu le premier pilote italien sacré champion du monde de Formule 1 depuis Alberto Ascari, qui avait remporté sa deuxième couronne en 1953.

Une attente de 73 ans à laquelle le pilote Mercedes a mis fin à seulement 20 ans.

Pour Resta, cette réussite ne repose pas uniquement sur la vitesse du jeune champion, mais également sur la constance et la maturité dont il a fait preuve tout au long de la saison.

"Nous nous sentons vraiment très bien au sein de l’équipe et Kimi a obtenu un résultat incroyable en devenant champion du monde à seulement 20 ans," a déclaré Resta.

"Après tant d’années sans qu’un pilote italien parvienne à obtenir ce résultat, c’est formidable."

"Il a réussi cela lors de sa deuxième année en Formule 1, de sa deuxième année avec l’équipe, et c’est vraiment impressionnant. Cela démontre non seulement sa vitesse pure, qu’il possède sans aucun doute, mais aussi la régularité et la maturité dont il a fait preuve tout au long de la saison."

Russell encore victime d’un problème de déploiement électrique

Si Mercedes peut savourer ce titre pilotes, le week-end mexicain a également mis en lumière plusieurs problèmes techniques que l’équipe doit encore résoudre. Et contrairement à Antonelli, George Russell a payé très cher les difficultés rencontrées par sa monoplace.

Le Britannique a connu un début de Grand Prix particulièrement frustrant. Alors qu’il se trouvait idéalement placé pour tenter de prendre la tête de la course au freinage du premier virage, Russell a subi une réduction soudaine de la puissance électrique disponible sur la longue ligne droite menant au premier virage.

Ce problème de déploiement d’énergie lui a fait perdre plusieurs positions et l’a plongé au cœur du peloton, où il s’est ensuite retrouvé impliqué dans un incident avec Isack Hadjar.

Bradley Lord a reconnu que Russell avait déjà subi une part disproportionnée des problèmes techniques rencontrés par Mercedes cette saison.

"Il a subi la majeure partie de ces problèmes et particularités techniques, et nous en avons encore connu un dimanche," a-t-il expliqué.

"Il était idéalement placé pour tenter de prendre la tête au premier virage, puis il a subi une réduction de puissance sortie de nulle part, à cause de l’un des aspects complexes de la réglementation énergétique. Il s’est retrouvé cinquième ou sixième et pris dans la pagaille avec Hadjar."

"C’était un peu comme à Spa, au départ de la course, lorsqu’il était si bien placé et que tout s’est finalement transformé en cet accrochage au quatrième virage."

Mercedes reconnaît avoir laissé tomber Russell

Simone Resta a confirmé que le problème de Russell était directement lié au déploiement de l’énergie sur la ligne droite principale. Malgré ces difficultés, Russell a conservé son calme et réussi à terminer sixième.

Pour le responsable technique italien, ce résultat ne doit cependant pas masquer la responsabilité de Mercedes dans les problèmes rencontrés par son pilote.

"George a eu un problème de déploiement de l’énergie dans la ligne droite principale avant le premier virage, ce qui l’a placé dans une mauvaise position pour les virages suivants," a expliqué Resta.

"Et cela, combiné à la pénalité qu’il a reçue pour le contact avec Hadjar, l’a vraiment mis en difficulté pour le reste de la course. Mais George a réussi à rester calme, à attaquer avec un rythme solide et, finalement, à terminer à la sixième place."

"Nous devons vraiment résoudre ces problèmes pour l’avenir. Nous avons laissé tomber George et il mérite vraiment d’avoir la possibilité de se battre pour une position bien plus élevée à l’arrivée."

Le titre constructeurs peut être remporté dès le Brésil

Le sacre de son jeune pilote ne signifie pas que Mercedes peut désormais relâcher ses efforts.

Simone Resta rappelle que la hiérarchie reste susceptible d’évoluer d’un circuit à l’autre, aussi bien en fonction des développements apportés par les équipes que des caractéristiques propres à chaque tracé.

La formation allemande entend donc continuer à maximiser ses performances lors des dernières courses de la saison.

"Nous avons dit depuis le début de la saison qu’il fallait s’attendre à de nombreux changements d’une course à l’autre, principalement en fonction du développement des équipes, mais aussi des différences de performances des voitures selon les circuits," a expliqué Resta.

"Nous ne considérons rien comme acquis et nous prendrons nos décisions en essayant de maximiser nos performances à chaque épreuve. Et nous pouvons tirer beaucoup d’enseignements d’Austin comme du Mexique. Cela fait partie de notre processus."

L’objectif immédiat est désormais de décrocher le championnat du monde des constructeurs.

Mercedes pourrait mathématiquement assurer le titre dès le Grand Prix du Brésil si elle inscrit au moins trois points de plus que Ferrari lors du week-end d’Interlagos.

Une perspective qui mobilise l’ensemble de l’équipe, bien décidée à compléter le sacre d’Antonelli par une deuxième couronne mondiale.

"L’objectif est clair pour l’équipe : nous devons vraiment maximiser nos points et nos résultats pour remporter le championnat du monde des constructeurs. Nous sommes tous concentrés sur cet objectif et nous ferons de notre mieux pour l’atteindre le week-end prochain."