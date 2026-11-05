Audi F1 change de livrée pour rendre hommage au Brésil et à Bortoleto

Audi arborera des couleurs inédites à l’occasion du Grand Prix du Brésil, un rendez-vous particulièrement important pour Gabriel Bortoleto, qui retrouvera son public à Interlagos. L’écurie allemande a présenté une livrée spéciale conçue par son partenaire titre Revolut, directement inspirée de l’identité visuelle de São Paulo. Ce design ne se limitera pas aux monoplaces : les combinaisons des pilotes, les tenues des mécaniciens et l’habillage du garage adopteront également les mêmes motifs, dans le cadre d’une collaboration réunissant Audi, Revolut et adidas.

Audi F1 a dévoilé cette nuit une décoration spéciale pour ses monoplaces à l’occasion du Grand Prix du Brésil. Imaginée par Revolut, partenaire titre de l’écurie, cette livrée rend hommage à São Paulo et accompagnera Gabriel Bortoleto pour sa course à domicile (voir d’autres photos ci-dessous).

L’initiative s’inscrit dans un programme de collaboration entre l’équipe et ses partenaires, qui cherchent à développer une identité visuelle commune autour de certains événements du calendrier.

Pour cette manche brésilienne, Audi a choisi de mettre à l’honneur l’un des éléments les plus reconnaissables du paysage urbain de São Paulo : le motif géométrique des trottoirs de la ville, connu sous le nom de Piso Paulista.

Ce dessin caractéristique constitue le fil conducteur de l’ensemble des éléments créés spécialement pour le week-end d’Interlagos.

Une livrée inspirée des rues de São Paulo

Le motif Piso Paulista se retrouve sur la livrée spéciale de l’Audi R26, mais également sur les combinaisons des pilotes, les tenues des mécaniciens et l’habillage du garage.

L’objectif est de créer une identité visuelle cohérente, qui accompagne l’équipe dans l’ensemble de ses activités pendant le Grand Prix du Brésil.

Cette initiative prolonge également les collaborations déjà engagées avec Revolut et adidas, notamment à travers une carte bancaire spécialement conçue par Revolut et la collection vestimentaire Sampa Soul d’adidas.

Chaque élément reprend ainsi les mêmes inspirations graphiques, tout en les adaptant à son propre support, qu’il s’agisse des monoplaces, des vêtements ou des accessoires destinés aux supporters.

Audi entend ainsi proposer un hommage à São Paulo que les fans pourront retrouver aussi bien sur le circuit que dans les produits associés à l’équipe.

Un hommage particulier pour la course à domicile de Bortoleto

Cette décoration revêt une signification particulière pour Gabriel Bortoleto, qui disputera son Grand Prix national devant le public brésilien.

Le pilote Audi retrouvera Interlagos avec une monoplace dont les motifs rendent directement hommage à la ville de São Paulo.

Son coéquipier Nico Hülkenberg arborera la même décoration, tandis que les deux pilotes porteront des combinaisons spéciales reprenant les éléments graphiques de la livrée.

L’ensemble du personnel présent dans le garage sera également associé à cette initiative, grâce à des tenues et à un habillage conçus autour de cette identité commune.

Pour Stefano Battiston, directeur de la marque et des activités commerciales d’Audi Revolut F1 Team, cette opération illustre la volonté de l’écurie de renforcer ses liens avec les supporters en associant ses partenaires à des projets créatifs communs.

"São Paulo possède une identité immédiatement reconnaissable, et nous voulions qu’elle se retrouve dans tout ce que nous apportons pour cette course," a expliqué Battiston.

"La livrée spéciale de l’Audi R26 conçue par Revolut transpose cette histoire sur la piste, en s’appuyant sur la carte Revolut et la collection Sampa Soul d’adidas, tandis que les combinaisons des pilotes et l’habillage du garage viennent compléter ce langage créatif commun."

"Cela montre ce que nous pouvons créer lorsque nous réunissons nos partenaires : chacun apporte sa propre expertise, tandis que le résultat forme un ensemble cohérent."

"Pour la course à domicile de Gabi, cela représente une expression particulièrement significative de ce que nous sommes en tant qu’équipe et de la manière dont nous créons des liens avec les supporters."