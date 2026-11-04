Verstappen a fait découvrir les secrets de Red Bull à ses coéquipiers en GT3

Max Verstappen a profité du Grand Prix du Mexique pour faire découvrir les coulisses de la Formule 1 à deux de ses coéquipiers en endurance, Jules Gounon et Dani Juncadella. Présents dans le garage Red Bull durant le week-end, les deux pilotes avaient partagé le volant avec le Néerlandais lors des 24 Heures du Nürburgring plus tôt cette année. Une visite organisée dans une ambiance détendue, qui a permis au quadruple champion du monde de leur présenter le fonctionnement de son écurie, mais aussi de leur expliquer certaines particularités techniques et aérodynamiques de sa monoplace.

Le garage Red Bull a accueilli deux invités particuliers lors du Grand Prix du Mexique. Jules Gounon et Dani Juncadella, habitués des compétitions de GT et d’endurance, ont eu l’occasion de découvrir de l’intérieur le fonctionnement de l’équipe de Max Verstappen.

Les deux hommes connaissent déjà bien le Néerlandais puisqu’ils ont été ses coéquipiers lors des 24 Heures du Nürburgring cette année. Une expérience commune qui a renforcé leurs liens et leur a donné envie de prolonger leurs échanges dans un environnement très différent de celui des courses d’endurance.

Interrogé par Viaplay, Verstappen a expliqué que l’initiative venait directement de ses deux coéquipiers.

"Jules et Dani m’ont demandé s’ils pouvaient venir à un Grand Prix où ce serait également agréable pour eux et où l’ambiance serait un peu plus détendue pour nous en ce qui concerne les invités."

Le choix du Mexique s’est alors imposé assez naturellement. Le pilote Red Bull ne participant pas à la première séance d’essais libres, il disposait de davantage de temps pour accueillir ses invités et leur présenter les installations de son équipe.

"C’était sympa, parce que cela m’a permis de leur montrer certaines choses à l’arrière du garage. C’était amusant."

Une plongée dans les particularités techniques de la F1

Au-delà d’une simple visite de courtoisie, Verstappen a profité de cette occasion pour échanger avec Gounon et Juncadella sur les différences entre les disciplines.

Les deux pilotes possèdent une solide expérience des compétitions de GT et d’endurance, ainsi que de l’univers des Hypercars. Jules Gounon dispose également d’un lien familial avec la Formule 1, puisque son père Jean-Marc a lui-même évolué dans la catégorie reine.

Pour autant, découvrir les coulisses d’une écurie moderne de Formule 1 reste une expérience particulière, notamment en raison de l’ampleur des moyens humains et techniques mobilisés.

Verstappen a ainsi pris le temps de leur expliquer plusieurs aspects du fonctionnement de Red Bull, en abordant notamment l’organisation de l’équipe et certaines caractéristiques de la monoplace.

"Il y a aussi le nombre de personnes qui travaillent ici," a expliqué le Néerlandais. "Je leur ai également expliqué certaines choses concernant la carrosserie à l’arrière de la voiture et quelques astuces liées à l’aérodynamique."

Des échanges qui ont visiblement intéressé les deux visiteurs, habitués à travailler eux-mêmes sur des voitures de compétition de très haut niveau.

"C’est agréable, parce que nous parlons le même langage."

Cette visite illustre aussi les relations que Verstappen continue d’entretenir avec les pilotes qu’il côtoie en dehors de la Formule 1.

"Le week-end constituait une occasion idéale pour inverser les rôles : après avoir évolué ensemble dans l’univers du GT, ils ont pu découvrir mon quotidien au sein de Red Bull."

"Le plaisir résidait avant tout dans la possibilité de partager notre passion du sport automobile avec deux pilotes qui possèdent les mêmes références et parlent le même langage."