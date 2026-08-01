Mercedes F1 dénonce une pénalité injuste infligée à Antonelli

Kimi Antonelli a perdu trois places sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie après une infraction sous drapeaux jaunes en qualifications, une décision que Mercedes F1 juge sévère et injuste après analyses. L’écurie allemande estime que le jeune Italien a bien réagi à l’incident, mais que les critères utilisés par les commissaires ont joué contre lui, notamment en raison d’un tour de référence jugé peu représentatif de son véritable rythme.

La séance de qualifications du Grand Prix de Hongrie a laissé un goût amer à Mercedes. Alors qu’il s’était montré performant au volant de la W17, Kimi Antonelli a été sanctionné d’un recul de trois places sur la grille pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeaux jaunes.

Les commissaires ont estimé que la réduction de rythme de l’Italien n’était pas suffisante, en s’appuyant notamment sur le fait que son temps dans le mini-secteur concerné n’avait augmenté que de 0,03 seconde par rapport à son meilleur passage dans cette portion du circuit.

Pour Mercedes, cette analyse ne reflète toutefois pas complètement la situation vécue par son pilote.

Simone Resta, directeur technique adjoint de Mercedes, révèle aujourd’hui que la comparaison utilisée par les commissaires a pénalisé Antonelli.

"D’après nos analyses, nous avons pu voir que le tour de référence utilisé pour la comparaison n’était en réalité pas un tour idéal," a expliqué Resta dans une vidéo publiée par l’équipe lorsqu’on lui a demandé pourquoi cette pénalité était perçue comme injuste chez Mercedes F1.

"Dans cette portion précise du circuit, la référence n’était pas représentative du véritable rythme de Kimi."

Mercedes considère donc que la situation a été rendue plus complexe par un élément extérieur.

"Cela a rendu la situation plus difficile, car même après avoir levé le pied, il était en fait comparé à un secteur qui était plus lent que ce qu’il aurait normalement pu réaliser."

Mercedes rappelle également qu’un cas similaire s’était produit plus tôt dans la saison, lors du Grand Prix d’Autriche.

Les deux pilotes de l’équipe avaient rencontré des drapeaux jaunes dans leur dernier tour rapide en qualifications. À cette occasion, Antonelli avait fortement ralenti et abandonné sa tentative, tandis que George Russell avait seulement levé le pied avant de poursuivre son tour, ce qui lui avait permis de décrocher la pole position.

À Budapest, Antonelli avait choisi une approche différente : ralentir tout en essayant de conserver une possibilité de terminer son tour.

"Kimi a bien fait remarquer que, si l’on comparait ce secteur à celui des EL3, où la voiture était plus lourdement chargée en carburant et donc naturellement plus lente, il restait plus rapide malgré son lever de pied."

"D’une certaine manière, c’était un concours de circonstances malheureux. Il a réagi, mais à cause du tour de référence utilisé, la réduction n’était pas suffisante pour satisfaire aux exigences."

Les commissaires avaient pourtant reconnu certains éléments favorables à Antonelli. Leur analyse indiquait que le pilote Mercedes avait effectivement levé l’accélérateur 16 mètres plus tôt et réduit sa vitesse de 14 km/h après l’apparition du drapeau jaune. Mais ils avaient jugé cette réaction insuffisante au regard du règlement.

Bradley Lord, le directeur adjoint, confirme que "Kimi a levé le pied environ 15 mètres plus tôt. Il a levé le pied et est entré dans le virage en roue libre, mais les commissaires ont finalement jugé qu’il n’avait pas suffisamment levé le pied pour respecter le règlement. En Autriche, il avait complètement abandonné le tour. Cette fois-ci, la réduction de vitesse n’a pas été jugée suffisante, ils ont donc pris leur décision ainsi."

Ayant été témoin de deux dénouements différents pour ses pilotes, Lord reconnaît que les commissaires se trouvent dans une situation délicate, car il n’existe pas deux incidents identiques.

"On n’envie certainement pas la direction de course ni les commissaires. Chaque incident est différent. Les circonstances varient, les vitesses en virage diffèrent, l’espace de dégagement disponible change et le contexte n’est jamais le même."

"Comme tous les spectateurs, nous sommes parfois frustrés par les décisions prises, et d’autres fois satisfaits. Il est toujours difficile d’assurer une cohérence totale, car aucun incident ne ressemble exactement à un autre."

Cette pénalité a finalement coûté cher au leader du championnat, qui aurait pu s’élancer plus haut sur la grille. Mercedes estime néanmoins que l’incident illustre davantage la difficulté d’interprétation des situations sous drapeaux jaunes qu’un réel manque de prudence de la part de son jeune pilote.