Mercedes F1 peut-elle doubler la mise avec une autre victoire en Autriche ?

Mercedes F1 aura à coeur de répéter ce dimanche en Autriche, sur le circuit du Red Bull Ring, le même résultat que lors du dernier Grand Prix au Canada, à Montréal.

C’est en effet un George Russell vainqueur accompagné de Kimi Antonelli sur le podium à la 3e place qui ont donné le plus grand sourire possible à l’équipe allemande pour la première fois de l’année.

Pour le directeur de Mercedes F1, il y a toutefois de la prudence à adopter à nouveau avant ce week-end. Même si les deux circuits partagent pas mal de points communs, il y a tout de même des nuances qui lui permettent de dire que McLaren et Red Bull seront certainement plus en forme.

"La victoire et le double podium à Montréal ont récompensé le travail acharné de tous à Brackley et Brixworth," dit Toto Wolff.

"Bien que nous ayons réalisé de solides progrès avec notre voiture ces dernières semaines, nous savons que nous ne pouvons pas nous attendre à un tel niveau de performance chaque week-end. Le circuit Gilles Villeneuve, avec son absence de virages rapides et son asphalte plus compact sollicitant moins les pneus, convenait parfaitement à la W16."

"L’équipe a bien exécuté sa course et en a tiré profit, mais nous savons que nos adversaires seront probablement beaucoup plus compétitifs en Autriche ce week-end."

"Notre priorité est donc de poursuivre sur la lancée canadienne. Le circuit de Spielberg sera un bon test pour nos récentes améliorations et constituera un autre point de référence pour nos progrès. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir cette saison. Nous chercherons à maximiser nos points et, espérons-le, à nous battre à nouveau pour le podium."

Pour Simone Resta, le directeur technique associé, les évolutions de Mercedes pour la W16 vont dans le bon chemin.

"Nous essayons d’apporter quelque chose à chaque course. Il s’agit d’améliorations progressives, qui ne changent pas la donne. Mais elles sont toujours utiles. Mais je pense que notre voiture était particulièrement bien adaptée à ces conditions. Nous avons également beaucoup travaillé sur les réglages et l’approche des pilotes. Et je pense que nous avons fait un pas en avant avec la voiture en général."

"Les quelques nouveautés du Canada ont complété le gros package de nouveautés apporté à Imola. Nous avons apporté au Canada un développement sur le plancher et aussi sur les écopes de frein avant. Et aussi, nous avons testé à nouveau vendredi une suspension arrière qui avait été testée auparavant à Imola. Nous l’avons ensuite confirmée le vendredi. Et nous l’avons fait courir samedi et dimanche."

"Et nous avons construit pas à pas notre compréhension avant l’Autriche. Bien sûr, nous avons aussi de nouvelles pièces qui arrivent dans la voiture lors de ces courses et qui aideront toujours, disons, à améliorer les performances. Voyons donc ce que nous pourrons obtenir en Autriche."