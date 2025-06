Menacé d’une suspension, Horner demande à Verstappen un GP d’Autriche ’sans encombre’

Max Verstappen a reçu un message clair de la part de Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull Racing, lui demandant de terminer le Grand Prix d’Autriche sans encombre ce week-end afin d’éviter une suspension.

Si Verstappen écope d’un seul point de pénalité au Red Bull Ring ce week-end et atteint ainsi les 12 unités, il sera suspendu au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, l’autre course à domicile de l’équipe autrichienne.

Le quadruple champion du monde pourrait devenir le deuxième pilote de F1 à se voir imposer une suspension depuis l’introduction du système de points de pénalité, après Kevin Magnussen la saison dernière.

A noter que s’il prend un point de pénalité le vendredi ou le samedi, ce qui est possible, il serait tout de même autorisé à courir puisque la suspension s’applique pour l’épreuve suivante selon le règlement de la FIA.

Si Verstappen n’écope pas de point de pénalité en Autriche, son total de points de pénalité sera réduit à neuf jusqu’à la course de Mexico... fin octobre.

"Le circuit du Red Bull Ring est un endroit où il est facile de récolter des points de pénalité, notamment grâce aux troisième et quatrième virages difficiles, souvent sujets à des incidents," admet Christian Horner.

"C’est un week-end important pour notre écurie, puisqu’il s’agit de notre Grand Prix à domicile, ce qui ajoute à la pression de s’assurer que Max n’écope pas de point de pénalité."

"Nous avons hâte de courir au Red Bull Ring. C’est toujours un grand événement, un grand circuit. C’est un événement important, toujours populaire, et ce sera formidable d’être de retour en Autriche, surtout avec Max, qui a tant de fans là-bas."

"Nous devons évidemment nous assurer de terminer ce week-end sans encombre, et après cette course, les premiers points commenceront à s’envoler de son permis."

"Il restera à 9 points, ce qui n’est pas idéal, mais c’est toujours mieux que 11."

Au vu des performances actuelles de la RB21, Horner n’est pas certain qu’une victoire à domicile soit envisageable.

"Je pense qu’en Autriche, notre point faible actuel se situe dans les virages à vitesse moyenne. Et dans le secteur intermédiaire, il y a un peu de ce type de vitesses. On verra bien. Je m’attends à ce que McLaren soit à nouveau plus forte s’il fait chaud."

Red Bull a chuté à la quatrième place du classement des constructeurs, les 155 points de Verstappen constituant l’essentiel de ses 162 points. L’équipe accuse 212 points de retard sur McLaren.

"L’écart au classement est encore important, mais nous ne lâchons rien. Nous pouvons remonter des places. Nous ne sommes même pas encore à mi-parcours, donc il y a beaucoup de courses, beaucoup de courses sprint à venir. Et si nous continuons à progresser et à améliorer la performance de la voiture, alors il ne faut rien lâcher."