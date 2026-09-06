Mercedes F1 mise déjà sur un nouveau jeune pilote italien

Mercedes a déjà commencé à préparer l’avenir avec un nouveau jeune talent italien. Alors que Kimi Antonelli mène actuellement le championnat du monde de Formule 1, l’écurie allemande a intégré dans son programme junior un autre prodige du karting, Niccolò Perico, âgé de seulement 11 ans. Présent aux côtés des principaux responsables de Mercedes à Monza, le jeune Italien commence ainsi à suivre une trajectoire qui rappelle forcément celle de son aîné.

La présence de Niccolò Perico n’est pas passée inaperçue dans le paddock de Monza. Âgé de 11 ans, le jeune pilote italien a été aperçu dans le garage Mercedes aux côtés de Toto Wolff, Simone Resta et Bradley Lord, portant les couleurs de l’écurie et équipé d’un casque audio.

Mais Perico n’était pas simplement un invité venu découvrir les coulisses d’un Grand Prix. Mercedes l’a officiellement intégré à son programme junior pour la saison, après une progression particulièrement rapide dans les catégories européennes de karting.

Le jeune Italien est le fils du pilote de rallye Alessandro Perico. Son palmarès est déjà particulièrement fourni pour son âge : il a remporté le championnat d’Italie Mini U10 en 2024, puis la ROK Superfinal et le Champions of the Future Academy Trophy en 2025. Il a également poursuivi son ascension en devenant champion 2026 de la WSK Super Master Series dans la catégorie OK-NJ.

Mercedes voit donc clairement en lui un potentiel à développer sur le long terme. Gwen Lagrue, ancien responsable du développement des jeunes pilotes de l’écurie parti il y a peu chez Red Bull, estime ainsi que Perico possède un potentiel particulièrement important.

"Mercedes voit un potentiel important dans sa progression," a confirmé le Français, qui aurait certainement aimé l’avoir dans son programme chez Red Bull Racing même si l’équipe mise rarement sur des talents aussi jeunes.

Cette prise en charge par Mercedes rappelle immédiatement le parcours de Kimi Antonelli (en photo très jeune ci-dessous), lui aussi repéré très tôt par Mercedes alors qu’il évoluait encore en karting. L’écurie allemande l’a ensuite accompagné à travers les différentes catégories de promotion avant de lui permettre d’accéder à la Formule 1.

Antonelli toujours solidement lié à Mercedes

Si Mercedes prépare déjà la génération suivante, l’écurie n’entend toutefois pas laisser partir son actuel représentant italien. Antonelli réalise une saison remarquable et occupe désormais la tête du championnat du monde, ce qui ne manque pas d’alimenter les spéculations autour de son avenir.

Le jeune Italien est régulièrement associé à Ferrari, notamment en raison de ses origines et de l’intérêt naturel que pourrait représenter pour la Scuderia la perspective de compter un pilote italien au sein de son équipe.

Mais Lewis Hamilton, interrogé à Monza, a laissé entendre que Toto Wolff n’avait absolument aucune intention de rendre Antonelli disponible prochainement. Le septuple champion du monde, qui connaît bien le fonctionnement du patron de Mercedes après avoir passé plus d’une décennie au sein de l’écurie, a résumé la situation avec un sourire.

"Toto ne va pas le laisser partir de sitôt !"

Kimi Antonelli a lui-même indiqué à Monza qu’il comptait rester fidèle à Mercedes F1 pour l’instant, afin de rendre à l’équipe tout ce qu’elle lui a apporté sur son parcours jusqu’à la catégorie reine. Ferrari attendra !