Enorme crash de Leclerc à Monza, drapeau rouge au GP d’Italie (+ vidéo)

Pierre Gasly a conservé la tête après s’être élancé de la pole position au départ du Grand Prix d’Italie, maintenant George Russell derrière lui à la deuxième place mais Charles Leclerc a dû abandonner suite à un gros accident. Retour sur les premiers tours de course à Monza interrompus par un drapeau rouge.

Des étincelles ont volé au départ entre les deux pilotes Ferrari, Charles Leclerc ayant légèrement poussé son coéquipier hors de la piste, lui faisant perdre plusieurs positions et reléguant Hamilton à la dixième place.

Le Britannique n’a pas manqué de signaler à la radio que son équipier l’avait poussé hors de la piste au premier virage, alors que les deux pilotes ne voulaient rien lâcher.

À la fin du premier tour, Russell a pris le dessus sur Gasly pour s’emparer de la tête du Grand Prix, Charles Leclerc en a profité pour dépasser le Français, avant de perdre à nouveau sa position peu de temps après.

Au troisième tour, Leclerc a été dépassé par Verstappen à Ascari puis effectué un tête-à-queue à très haute vitesse suivi d’un coup de raquette dans le virage de la Parabolica à la remise des gaz, mettant ainsi fin prématurément à sa course (voir vidéo ci-dessous).

Leclerc a réussi à sortir seul de sa Ferrari SF-26 mais semblait très affecté par l’importance de l’impact, groggy en bord de piste. Il s’est assis dans l’herbe, attendant les médecins de la FIA pour un contrôle au centre médical.

La voiture de sécurité est intervenue directement à la fin du troisième tour. L’incident a entraîné quelques seconde après l’apparition du drapeau rouge en raison des dégâts causés aux barrières de sécurité et à l’ensemble des piles de pneus à refaire.

Au moment du drapeau rouge, Russell menait devant Gasly, Verstappen, Colapinto et Piastri. Norris suit devant Lindblad, Hamilton et les Haas de Bearman et Ocon. Bortoleto est 11e et Antonelli déjà 12e ! Hülkenberg suit devant Tsunoda, Lawson, Sainz, Pérez, Abon, Bottas, Stroll et Alonso.

Les commissaires ont décidé entre temps de ne pas enquêter sur le fait que Leclerc a tassé Hamilton dans la première chicane au départ.

La FIA devrait reprendre ce classement, avec un départ arrêté à venir. Tous les pilotes peuvent changer de pneus gratuitement, va-t-on voir une cinquantaine de tours en pneus durs sans aucun arrêt aux stands ? La suite est à retrouver dans notre live.

Mise à jour à 15h39 : Ferrari a fait savoir juste avant le 2e départ que Leclerc a quitté le centre médical et va bien !