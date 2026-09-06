Russell reconnaît une rupture avec Antonelli : ’les choses ont beaucoup changé’

La lutte pour le titre a forcément modifié la relation entre George Russell et Kimi Antonelli. Coéquipiers chez Mercedes F1, les deux hommes se retrouvent désormais engagés dans un duel direct pour le championnat du monde, avec l’Italien en position de force pour la seconde moitié de saison. Si le respect demeure intact entre eux, Russell reconnaît que leur manière de fonctionner ensemble a sensiblement évolué depuis que les enjeux sont devenus aussi importants.

Interrogé par La Gazzetta dello Sport à Monza, George Russell a reconnu que l’intensification de la bataille pour le titre avait profondément modifié sa relation avec Kimi Antonelli. Les deux hommes continuent de bien s’entendre, mais la proximité naturelle entre équipiers est désormais accompagnée d’une rivalité sportive directe.

"Honnêtement, je pense que les choses ont beaucoup changé," admet-il.

Russell explique que chacun se concentre désormais davantage sur son propre travail, tout en conservant une relation saine au sein de l’écurie.

"Nous sommes équipiers, mais nous avons tendance à rester un peu chacun de notre côté et à nous concentrer sur notre équipe."

Pour autant, le Britannique assure qu’il n’existe aucune animosité entre les deux hommes.

"Oui, aucune négativité entre nous, nous nous entendons bien et nous avons simplement une relation basée sur le respect, ce qui me semble normal dans une saison comme celle-ci. On ne peut pas nous demander d’être les meilleurs amis du monde !"

Si Russell avait déjà pu mesurer le potentiel de son jeune équipier, il se dit particulièrement impressionné par la manière dont Antonelli a immédiatement exploité les nouvelles monoplaces de la réglementation 2026.

"J’avais déjà remarqué son talent et sa vitesse naturelle l’année dernière, mais je pense qu’il a fait un travail vraiment extraordinaire jusqu’à présent cette saison."

"La nouvelle voiture convient parfaitement à son style de pilotage, et cela l’a aidé à être immédiatement performant en piste sans avoir à s’adapter énormément."

Cette efficacité n’a cependant pas uniquement profité à Antonelli. Russell reconnaît que le niveau affiché par son équipier constitue également une source de motivation supplémentaire pour lui-même.

"Le voir être aussi performant m’a également poussé à m’améliorer tout au long de l’année. Je sens que je suis en train de retrouver un bon niveau d’aisance dans mon pilotage, presque aussi naturel que Kimi. Mais j’ai beaucoup d’habitudes issues de mes dernières années en F1 qu’il faut changer."

"Ce n’est pas évident pour votre esprit quand votre cerveau a développé des réflexes. Ces monoplaces sont tellement différentes, le reset est certainement plus facile pour un tout jeune pilote que pour quelqu’un qui a 10 ou 15 ans en F1."

Légèrement dominé par Antonelli cette année, Russell refuse de tirer des conclusions définitives d’une hiérarchie entre équipiers sur une seule saison. Pour illustrer son propos, il prend l’exemple du duo formé par Lewis Hamilton et Charles Leclerc chez Ferrari.

"Regardez Hamilton en 2025 : il était presque toujours derrière Leclerc et on pensait qu’il était fini, alors que cette année il fait un travail extraordinaire et Leclerc a dû davantage s’adapter à la voiture."

"Cela ne signifie pas qu’un pilote est meilleur ou moins bon que l’autre."

Une remarque qui vaut également pour sa propre situation face à Antonelli. Malgré l’avantage pris par l’Italien au championnat, Russell refuse de considérer la bataille comme jouée.

Antonelli dispose certes d’une avance au classement, mais Russell estime que le championnat reste largement ouvert.

"La quantité de points encore disponible dans la seconde partie de la saison peut rapidement modifier la hiérarchie."

"Je sais qu’un championnat de Formule 1 peut basculer très rapidement d’un week-end à l’autre. Mais Kimi aborde aussi les choses de la bonne manière, il sait quand prendre des risques et quand assurer. Il est déjà très mature et donc ce ne sera pas facile de revenir sur lui."

Cette rivalité interne ne remet toutefois pas en cause le fonctionnement de Mercedes. Même si Antonelli et Russell se disputent désormais le titre, les règles établies par Toto Wolff restent claires et doivent être respectées par les deux pilotes.

Russell souligne le rôle joué par son patron dans les succès actuels de Mercedes.

"Toto est un leader très déterminé, et nous savons que nous devons suivre ses instructions, car c’est grâce à un leadership clair que nous gagnons aujourd’hui."

"Le duel entre nous pourra donc continuer à s’intensifier, mais dans un cadre défini par l’écurie."