Comment Mekies a donné ’des idées’ à Tsunoda pour retrouver sa confiance

Yuki Tsunoda affirme avoir trouvé la bonne direction sous la houlette du nouveau patron de Red Bull Racing, Laurent Mekies. Le pilote japonais révèle qu’il utilise désormais des réglages plus proches de ceux qu’il utilisait chez Racing Bulls et qu’il y trouve de l’aisance, et donc de la confiance.

Bien qu’Isack Hadjar soit toujours en pole position pour être promu chez Red Bull Racing en 2026, les semaines à venir restent très importantes pour l’avenir de Tsunoda et il espère profiter de ces progrès pour se mettre en valeur.

"Je n’ai pas parlé à Helmut, ni à personne chez Red Bull, après Bakou, mais pour moi, l’objectif est clair. Ce que je dois faire est tout à fait clair. Je l’ai démontré lors d’une course jusqu’à présent, du moins lors d’une bonne course où j’ai terminé sixième" a déclaré Tsunoda.

"Mais dès que je suis arrivé ici pour la deuxième moitié de la saison, je pense que les performances en Q3 sont là et que les points sont là. Ça va dans la bonne direction. Je montre au moins que je suis capable de m’améliorer par rapport à la première moitié de la saison."

Le Japonais explique comment l’approche plus technique de son directeur, qu’il avait côtoyé jusqu’au mois de juillet chez Racing Bulls, l’a aidé : "Laurent m’a aidé dans beaucoup de domaines. La configuration que j’ai essayée il y a deux courses, par exemple, était celle que j’utilisais dans presque toutes les courses chez VCARB."

"J’avais en quelque sorte oublié ces choses-là, ainsi que cette configuration spécifique, car je pensais qu’il s’agissait de la configuration par défaut de l’ancienne équipe. Quand je suis arrivé dans cette équipe, j’ai constaté que la configuration de la voiture et d’autres aspects étaient différents."

"Laurent a expliqué aux ingénieurs ’Yuki faisait ce genre de choses pour améliorer les performances sur l’un des essieux ou pour négocier certains virages’. Quand j’ai essayé ces techniques dans la Red Bull, elles ont effectivement fonctionné. Je me sens désormais beaucoup plus à l’aise au volant, c’est plus proche de ce que j’avais l’habitude de ressentir."

Tsunoda reconnait qu’il n’avait pas envisagé l’option de configuration de la RB21 qui lui permettait de retrouver le feeling qu’il avait chez Racing Bulls auparavant, et que c’est Mekies qui lui a apporté cela, en plus de la relation qu’ils avaient déjà dans l’équipe de Faenza.

"Sans les idées de Laurent, je n’aurais jamais pu y penser moi-même. C’est ce que j’apprécie. Sur le plan relationnel aussi, ça a toujours très bien fonctionné. C’est exactement ce que j’avais chez VCARB. C’est exactement la même chose, sauf que maintenant, quand je lui parle, les logos des équipes ont changé !"

Malgré un week-end difficile jusqu’ici à Singapour, il espère continuer ses progrès : "Je vais simplement continuer à faire ce que je fais. Je veux évidemment montrer davantage, mais je pense que cela viendra naturellement grâce à mes efforts. Ma confiance et ma compréhension de la voiture s’améliorent, je dois juste mettre tout cela bout à bout."

"Mais je pense que ça va clairement dans la bonne direction. Le feeling que j’ai eu à Bakou était différent de celui que j’ai eu dans la plupart des autres courses. Parfois, je dépendais davantage de la chance ou d’autres facteurs, mais j’ai le sentiment qu’à Bakou, j’ai pu obtenir la 6e place sans chance ni rien d’autre, c’est bien."