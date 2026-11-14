Antonelli reçu par le président italien après une ovation incroyable au match Italie - France

Kimi Antonelli continue de mesurer l’ampleur de son premier titre mondial en Formule 1. Deux semaines après son sacre au Grand Prix du Mexique, le pilote Mercedes multiplie les célébrations et les rencontres officielles en Italie, où son succès a mis fin à une attente de 73 ans depuis le dernier titre remporté par un pilote italien. Après avoir reçu une ovation spectaculaire devant 75 000 spectateurs à San Siro lors du match entre l’Italie et la France, le jeune champion de 20 ans a été accueilli au palais du Quirinal par le président de la République, Sergio Mattarella. Une rencontre durant laquelle les deux hommes ont notamment évoqué les exigences physiques de la Formule 1 et la possibilité d’une visite présidentielle à Monza.

Kimi Antonelli traverse une période particulièrement intense depuis son sacre mondial au Mexique. Entre les sollicitations médiatiques, les événements officiels et les célébrations populaires, le nouveau champion du monde Mercedes découvre une autre dimension de la notoriété, portée par l’enthousiasme de tout un pays.

L’Italie attendait un nouveau champion du monde de Formule 1 depuis 1953. Le titre remporté par Antonelli a donc une résonance particulière, comme l’ont montré les nombreuses manifestations de soutien qui se sont succédé depuis son retour en Europe.

Vendredi, le jeune pilote a notamment été reçu par Sergio Mattarella, président de la République italienne, au palais du Quirinal, à Rome.

Antonelli était accompagné de ses parents, Marco et Veronica, ainsi que de sa sœur Maggie, pour cette rencontre avec le chef de l’État.

À cette occasion, le pilote Mercedes a offert au président l’un de ses casques officiels (voir la photo sous l’article), sur la visière duquel il avait inscrit une dédicace : "Au président Mattarella, avec une grande admiration."

Antonelli explique les exigences physiques de la F1 au président italien

La rencontre a notamment permis à Sergio Mattarella de découvrir plus précisément les contraintes auxquelles sont soumis les pilotes de Formule 1.

Antonelli lui a expliqué les sensations éprouvées lorsqu’il porte son casque en course, mais aussi les efforts physiques nécessaires pour piloter une monoplace moderne.

Le jeune Italien a notamment évoqué les températures élevées dans le cockpit et la perte de poids que les pilotes peuvent subir pendant un Grand Prix.

"On perd environ deux kilos", a expliqué Antonelli.

"Nous portons une combinaison ignifugée, qui tient également chaud. Nous nous entraînons pour être aussi bien préparés que possible et pour pouvoir supporter la chaleur à laquelle nous sommes confrontés lorsque nous pilotons. Mais ensuite, après la séance, on saute dans un bain d’eau froide..."

Curieux de comprendre comment ces contraintes évoluent au fil des catégories, Sergio Mattarella a alors interrogé le champion du monde sur ses expériences précédentes.

"Mais c’était aussi comme cela en Formule 2 ? Et en karting ?", lui a demandé le président.

Antonelli a expliqué que les conditions étaient sensiblement différentes selon les disciplines, notamment en raison de l’exposition du pilote à l’air et de la durée des courses.

"En karting, un peu moins. On est beaucoup plus à l’air libre. Dans une monoplace, on est enfermé. Mais en F2, les courses durent un peu moins longtemps et sont moins exigeantes physiquement. En Formule 1, une course dure en moyenne une heure et demie."

Le pilote Mercedes a ensuite profité de cette discussion pour adresser une invitation au président italien.

"Mais viendrez-vous voir quelques courses l’année prochaine ? Peut-être à Monza ? Ce serait vraiment très agréable de vous avoir parmi nous."

Mattarella envisage de venir encourager Antonelli à Monza

L’invitation du nouveau champion du monde a manifestement séduit Sergio Mattarella.

Le président italien, qui n’a plus assisté à un Grand Prix depuis plusieurs années, a reconnu que les performances d’Antonelli avaient ravivé son intérêt pour la discipline.

Il a toutefois rappelé que ses déplacements officiels nécessitaient une organisation particulièrement complexe.

Avec le sourire, Mattarella a répondu : "Je l’espère vraiment. Maintenant, la Formule 1 m’attire beaucoup ! La dernière fois, c’était il y a plusieurs années. C’est toujours compliqué, parce que mes déplacements sont complexes... Mais cette nouvelle situation m’encourage énormément."

Une éventuelle présence du chef de l’État à Monza en 2027 constituerait un nouveau symbole de l’engouement suscité par le sacre du jeune pilote Mercedes.

Mais avant cette rencontre au Quirinal, Antonelli avait déjà vécu un autre moment particulièrement marquant, cette fois devant des dizaines de milliers de supporters.

Une ovation inattendue devant 75 000 spectateurs à San Siro

La veille, jeudi, Kimi Antonelli a assisté à la rencontre de Ligue des nations entre l’Italie et la France, disputée au stade San Siro de Milan.

Alors qu’il se trouvait dans les tribunes, le champion du monde a été repéré et son visage est apparu sur les écrans géants de l’enceinte milanaise, dont la capacité atteint 75 000 spectateurs.

Qu’il ait souhaité ou non passer inaperçu, Antonelli a rapidement compris que sa présence ne resterait pas discrète.

Dès son apparition sur les écrans, les supporters italiens ont commencé à scander son nom, provoquant une ovation qui a visiblement pris le pilote Mercedes par surprise.

Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux (à voir ci-dessous), Antonelli apparaît stupéfait par l’ampleur de l’accueil.

“Wow”, con gli occhi lucidi e il sorriso emozionato. L’applauso di San Siro e dell’Italia tutta per Kimi Antonelli https://t.co/bcZj64Zkdx — Antonello Gioia (@antonello_gioia) November 12, 2026

La bouche ouverte, il regarde autour de lui tandis que son nom résonne dans les tribunes.

À la fin de la séquence, le jeune Italien résume sa réaction en un seul mot : "Waouh !"

Avant le coup d’envoi, Antonelli avait également reçu un maillot personnalisé de la sélection italienne, portant son numéro de course, le 12, ainsi que les initiales AKA, pour Andrea Kimi Antonelli.

La soirée s’est ensuite poursuivie de la meilleure manière pour les supporters italiens.

Après avoir manqué sa qualification pour la Coupe du monde organisée durant l’été, la sélection nationale a remporté cette rencontre face à la France sur le score de 3-1.

Ce succès constituait également la première victoire de l’Italie à domicile contre les Français depuis 64 ans.

Une soirée particulièrement symbolique pour Antonelli, dont le titre mondial avait déjà contribué à raviver la fierté sportive nationale.

Antonelli peine encore à réaliser l’ampleur de son sacre

Malgré les nombreuses célébrations qui ont suivi sa victoire au championnat, Antonelli reconnaît qu’il n’a pas encore pleinement pris conscience de ce qu’il vient d’accomplir.

À seulement 20 ans, le pilote Mercedes est passé en quelques jours du statut de jeune talent prometteur à celui de champion du monde, devenant l’une des figures sportives les plus célébrées de son pays.

Entre les messages de félicitations, les événements organisés en son honneur et les manifestations de soutien, il lui est encore difficile de prendre du recul.

"Ces deux derniers jours ont été incroyables, mais je n’ai pas encore eu suffisamment de temps pour réaliser et digérer ce qui vient de se passer. Évidemment, je suis très heureux. Cela me semble encore irréel", a confié Antonelli.

"J’ai reçu tellement de beaux messages, tellement de soutien, et j’ai vu beaucoup de vidéos des célébrations dans ma ville natale. Le soutien a été incroyable. C’est vraiment difficile de choisir un seul moment ou un seul geste qui m’a le plus impressionné, parce qu’ils ont tous été vraiment magnifiques."

La visite au palais du Quirinal constituait la dernière étape en date d’un programme particulièrement chargé pour Antonelli.

Avant son passage à Milan et sa rencontre avec Sergio Mattarella, le champion du monde s’était également rendu à Saint-Marin, où il réside actuellement, afin de célébrer son titre.