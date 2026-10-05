’Ce n’est pas acceptable’ : Wolff enrage après ’le pire week-end de la saison’ de Mercedes F1

Mercedes F1 a encore connu un week-end imparfait, au GP de Bahreïn disputé en Malaisie ce week-end. L’équipe apportait des évolutions qui n’ont pas donné l’effet escompté sur les performances de la W17, et la fiabilité a encore joué des tours au team, avec une casse moteur pour George Russell qui vient entacher le résultat correct que représente la deuxième place de Kimi Antonelli.

Malgré un bilan comptable qui assure un peu plus l’équipe du titre mondial et qui fait d’Antonelli un candidat archi favori au titre, Toto Wolff, le directeur de l’équipe, ne mâche pas ses mots sur la frustration ressentie au terme de ce week-end, notamment en ce qui concerne Russell.

"Ce fut notre pire week-end de la saison. C’est douloureux, et je suis terriblement désolé pour George et pour toute l’équipe. George a réalisé une course exceptionnelle et était en bonne voie pour obtenir un excellent résultat, mais nous l’avons laissé tomber. La réalité est que cela s’est produit trop souvent cette année, et ce n’est pas acceptable" indique Wolff.

"Nous n’avons été ni assez rapides ni assez fiables en Malaisie. C’est la vérité. Toutefois, nos deux pilotes se sont battus sans relâche, sont restés concentrés et ont tiré le maximum de la voiture. Si George a perdu gros sans que ce soit de sa faute, Kimi a fait du très bon travail et a mérité son podium."

Il n’y a que quelques jours avant Singapour pour essayer de tirer les principales leçons du week-end, notamment pourquoi les nouveautés ont été si décevantes sur la W17.

"Nous devons maintenant comprendre exactement ce qui s’est passé ce week-end. Nous avons été moins performants que nos concurrents directs et en deçà de notre niveau des courses précédentes. Nous allons analyser la situation avec notre rigueur habituelle, en travaillant avec sérieux et en nous appuyant sur les données. Il nous reste peu de jours avant de reprendre la piste, mais nous sommes déterminés à afficher une meilleure forme la semaine prochaine à Singapour."

Andrew Shovlin, ingénieur de piste en chef, n’était guère plus satisfait, mais explique surtout que la course était délicate. Et sur ce point, il se félicite que Mercedes ait déployé le bon arsenal de solutions pour aller chercher un résultat correct.

"La course a été difficile à gérer, en particulier au début, lorsque nous avons dû prendre plusieurs décisions importantes concernant le choix des pneus et les moments opportuns pour changer de gomme à mesure que les conditions évoluaient" explique l’ingénieur.

"L’équipe a fait les bons choix tout au long de l’après-midi et nous avons pu optimiser la course de Kimi, décrochant ainsi un podium amplement mérité. Il a piloté avec maturité et maîtrise, tirant le meilleur parti de la situation."

"Pour George, la situation est incroyablement frustrante. Il réalisait une course solide, gérait bien les conditions et semblait en route pour un podium confortable avant son abandon. Perdre un tel résultat est toujours douloureux, mais cela l’est encore plus compte tenu de la malchance qu’il a connue depuis le début de la saison."

Shovlin l’admet : "Bien que nous puissions tirer des points positifs de la gestion de la course, nous n’avons pas été assez rapides pour viser la victoire."

"Nous avons beaucoup de données à analyser et très peu de temps avant de retrouver la piste à Singapour."

"Notre priorité est désormais de comprendre les facteurs ayant influé sur nos performances ce week-end et d’identifier nos axes d’amélioration avec l’exploitation de nos évolutions, qui a été compliquée vendredi et samedi."

"Singapour représente un défi très différent, et notre mission, au cours des prochains jours, est de veiller à y arriver mieux préparés et en mesure d’être plus compétitifs."