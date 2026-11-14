’On ne dépasse pas Verstappen !’ : Rosberg révèle sa panique lors du titre 2016

Dix ans après son sacre mondial à Abu Dhabi, Nico Rosberg n’a rien oublié de la peur qui l’a envahi lorsqu’il a dû dépasser Max Verstappen pour préserver ses chances de titre face à Lewis Hamilton. L’ancien pilote Mercedes a révélé avoir redouté un accrochage avec le Néerlandais, dont la réputation de pilote particulièrement agressif était déjà bien établie en 2016. Dans un récit saisissant, l’Allemand explique comment la stratégie de Hamilton l’a placé dans une situation qu’il jugeait presque impossible à surmonter, avant de provoquer une réaction physique incontrôlable sous l’effet de l’adrénaline. Aujourd’hui encore, il remercie Verstappen d’avoir défendu sa position loyalement.

Le Grand Prix d’Abu Dhabi 2016 reste l’un des moments les plus marquants de la carrière de Nico Rosberg. Ce jour-là, l’Allemand a décroché son unique titre mondial au terme d’une course durant laquelle Lewis Hamilton a tout tenté pour renverser la situation au championnat.

Rosberg abordait cette dernière manche avec un avantage suffisant pour être sacré en terminant simplement parmi les trois premiers.

Sur le papier, la mission semblait relativement accessible au volant d’une Mercedes qui avait dominé la saison. Mais Hamilton, conscient qu’une victoire ne suffirait pas à lui assurer le titre, avait choisi une stratégie destinée à compliquer la course de son équipier.

Le Britannique avait volontairement ralenti le rythme en tête afin de permettre à Sebastian Vettel et Max Verstappen de se rapprocher de Rosberg.

Une tactique qui a progressivement transformé ce qui aurait pu être une course relativement maîtrisée en une épreuve psychologique particulièrement éprouvante pour l’Allemand.

Invité du podcast Beyond the Grid, Rosberg est revenu sur cette fin de championnat et sur la peur qu’il a ressentie lorsqu’il s’est retrouvé derrière la Red Bull de Verstappen.

Pour Nico Rosberg, le plan de Lewis Hamilton était aussi simple qu’efficace : ralentir suffisamment le peloton pour exposer son équipier aux attaques de ses poursuivants.

L’Allemand reconnaît aujourd’hui que cette stratégie fonctionnait parfaitement et qu’elle avait réussi à le placer dans une situation particulièrement inconfortable.

"Ah, c’était horrible, horrible", a commencé Rosberg en évoquant la manière dont Hamilton ralentissait le peloton.

"Oui, il mettait sa stratégie en place, et elle fonctionnait. Elle fonctionnait parfaitement. Avec cette stratégie, il m’a placé derrière Max Verstappen."

À l’époque, Verstappen disputait sa première saison chez Red Bull après avoir été promu depuis Toro Rosso.

Le jeune Néerlandais s’était rapidement fait remarquer par son agressivité dans les duels et sa manière particulièrement déterminée de défendre ses positions.

"Je n’aurais jamais dû me retrouver derrière Max, et soudain, j’étais derrière Max, le pire pilote derrière lequel on pouvait se retrouver. C’était ’Mad Max’ à l’époque. Il y avait une chance sur deux d’avoir un accident si vous essayiez de le dépasser, ou quoi que ce soit. Une chance sur deux."

Il reconnaît toutefois que Hamilton était parfaitement dans son droit en essayant de provoquer une situation susceptible de modifier l’issue du championnat.

"Pour Lewis, ça fonctionnait. Sa stratégie fonctionnait. Oui. Et c’est compréhensible, il devait tenter quelque chose. Alors il a essayé quelque chose, et ça fonctionnait."

Le message radio qui a fait basculer Rosberg dans la peur

Mais le moment le plus intense de cette course est survenu lorsque Nico Rosberg a reçu une instruction particulièrement pressante de son ingénieur de course, Tony Ross.

Ce dernier lui a annoncé que son championnat était désormais menacé et qu’il devait impérativement dépasser Verstappen dans les deux tours suivants.

Une consigne qui a provoqué une véritable onde de choc chez le pilote Mercedes.

Rosberg a d’abord tenu à rappeler l’importance de Tony Ross dans sa carrière, soulignant la relation de confiance qui les unissait depuis de nombreuses années.

"Et puis arrive probablement le moment le plus extrême de toute ma carrière, lorsque Tony, envers qui j’ai une immense reconnaissance parce que je lui dois en quelque sorte toute ma carrière, puisque je l’ai eu comme ingénieur toutes les années sauf une, et qu’il y a beaucoup de personnes à remercier, mais Tony serait l’une d’entre elles, intervient à la radio et me dit : ’Nico, ton championnat est en danger. Tu dois maintenant dépasser Max dans les deux prochains tours’."

Pour Rosberg, cette instruction paraissait presque irréaliste compte tenu de l’adversaire qu’il avait devant lui.

Le dépassement représentait un risque majeur, alors même qu’un abandon pouvait lui coûter le titre mondial.

"Quoi ? On ne dépasse pas Max Verstappen. Ce n’est pas quelque chose qu’on fait. Ton championnat est en danger. Mais qu’est-ce que c’est que ça ? D’où est-ce que ça sort ?"

Malgré ses craintes, Nico Rosberg est finalement parvenu à dépasser Max Verstappen.

Cette manœuvre a constitué l’un des moments décisifs de son Grand Prix et lui a permis de retrouver une position suffisamment favorable pour décrocher le championnat.

Lewis Hamilton a remporté la course devant Nico Rosberg et Sebastian Vettel, tandis que Verstappen a finalement terminé quatrième.

Grâce à sa deuxième place, Rosberg a obtenu les points nécessaires pour devenir champion du monde pour la première et unique fois de sa carrière.

Mais près de dix ans plus tard, l’Allemand garde surtout en mémoire la manière dont Verstappen s’est comporté pendant leur duel.

Alors qu’il redoutait une défense extrêmement agressive, le Néerlandais lui a finalement laissé suffisamment d’espace pour réaliser sa manœuvre sans contact.

Un comportement que Rosberg considère encore aujourd’hui comme déterminant dans l’issue de son championnat.

"C’était un dépassement incroyable, et je serai éternellement reconnaissant envers Max parce qu’il a été loyal, il a laissé de la place", a raconté Rosberg.

"Je lui serai éternellement reconnaissant, vraiment, c’était incroyable. Merci infiniment, pour toujours."

Mais si Nico Rosberg a réussi à dépasser Verstappen, la tension accumulée pendant cette bataille a provoqué une réaction physique qu’il n’avait jamais connue auparavant.

"Et puis je sors de cette situation, et ma pensée suivante... Je pense que vous commencez à comprendre à quel point l’intensité mentale était élevée à ce moment-là. Donc je sors de cette situation, et mon pied commence à trembler tellement à cause de la peur et de l’adrénaline que je n’arrive plus à contrôler la pédale d’accélérateur."

"Je ne revivrai jamais ça de ma vie. Je ne connaîtrai plus jamais une telle sensation. Je ne l’avais jamais ressentie auparavant. Mon pied devient incontrôlable, il saute. Tout mon pied saute sous l’effet de l’adrénaline, à cause de Max."