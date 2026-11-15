Antonelli a pu débuter grâce à Russell : le paradoxe de Mercedes F1

Mercedes F1 n’aurait pas pu prendre le risque de promouvoir Kimi Antonelli sans avoir déjà George Russell, un paradoxe que Toto Wolff a notifié à toute l’équipe après le titre du jeune Italien la semaine dernière. S’exprimant dans l’émission NU Silver Arrows Radio Show, le directeur d’équipe adjoint, Bradley Lord, a raconté cette anecdote et le paradoxe qu’elle comprend.

Antonelli a rejoint Mercedes en 2025 après le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari. Pour sa deuxième saison seulement dans la discipline, le pilote italien est devenu le plus jeune champion du monde de l’histoire de la F1 lors du Grand Prix du Mexique.

Russell, de son côté, a vécu une année frustrante, bien qu’il ait aidé l’équipe à remporter le titre des constructeurs au Brésil. Mais cette déception est notamment due au fait qu’il ait aidé l’équipe à recruter son jeune équipier.

"Toto a soulevé un point brillant la semaine dernière : il a envoyé un e-mail à toute l’usine, et il a fait valoir que sans un pilote du calibre de George, nous n’aurions pas pu, en tant qu’équipe, prendre stratégiquement le risque d’intégrer un débutant comme nous l’avons fait avec Kimi et de prendre ce risque calculé, mais un risque néanmoins" a déclaré Lord.

"Et c’est parce que nous savons qu’en George, nous avons un pilote capable de se battre pour des championnats du monde et de les remporter. Il est vraiment important que nous ne perdions pas cela de vue dans l’enthousiasme autour de l’histoire de Kimi et de son développement en tant que pilote issu du programme junior de Mercedes."

"George est exactement pareil et c’est une véritable source de fierté, je pense, d’avoir remporté cette année un championnat des constructeurs en construisant la meilleure voiture et le meilleur groupe motopropulseur, mais aussi avec deux pilotes que nous avons formés et développés au sein de l’équipe et au sein de Mercedes-Benz, et cela ajoute une dimension spéciale supplémentaire à cette saison."

Lord a décrit 2026 comme étant à la fois la meilleure et la plus difficile année de la carrière de Russell en F1. Il a rappelé à Russell que le titre des constructeurs restait son premier championnat. Cela n’a pourtant pas été la saison qu’il aurait souhaitée sur le plan personnel, mais son directeur adjoint relativise les difficultés et déception du pilote britannique.

"Cela a été à la fois la saison la plus réussie de sa carrière en Formule 1 et la saison la plus éprouvante et décevante pour lui en même temps. Comme vous le dites, il en a vraiment bavé avec certains des coups du sort qu’il a subis. À chaque fois qu’il a connu une déception, il s’est également montré capable de rebondir."

"Cela a été à bien des égards une saison à oublier, la chance n’a pas toujours été de son côté, il a connu de nombreux problèmes techniques sans qu’il y soit pour rien, alors où en est-il en ce moment ?"

"Je pense que cela a été à la fois la saison la plus réussie de sa carrière en Formule 1 et la saison la plus éprouvante et décevante pour lui en même temps. Comme vous le dites, il en a vraiment bavé avec certains des coups du sort qu’il a subis. Et à chaque fois pourtant, à chaque fois qu’il a connu une déception, il s’est montré capable de rebondir."

"Il a donc connu un week-end très difficile à Austin et depuis, il a placé la voiture en première ligne au Mexique, au Brésil, il a eu des incidents en sa défaveur, soit techniquement au Mexique avec le problème de déploiement d’énergie au premier virage qui lui a coûté une position et l’a placé dans le sillage de Hadjar avec la pénalité qu’il a encourue pour ce contact, soit au Brésil avec, vous savez, l’incident dans la voie des stands et les conséquences qui en ont découlé."

"Mais je pense que cette année l’a mis à l’épreuve plus que toute autre, mais c’est aussi une année au cours de laquelle il a fait preuve d’une résilience et d’une capacité à rebondir qui ne feront que le préparer pour une année 2027 beaucoup plus solide, tant de son point de vue que, nous l’espérons, en termes de voiture que nous pourrons lui donner pour qu’il puisse à nouveau se battre et viser un championnat du monde."

"Et je pense que du point de vue de George, avant tout, il est autocritique quant aux domaines où il estime avoir été en deçà, ce qui tire également le meilleur de l’équipe en permettant de dire ’voici les domaines où nous devons mieux vous soutenir, vous aider à vous améliorer, vous aider à optimiser ou vous fournir un meilleur matériel et de meilleurs logiciels’ qui ne causeront pas certains des défis que nous avons vus lors de courses où il s’est heurté à des problèmes imprévus, par exemple avec le déploiement d’énergie et d’autres choses qui n’avaient pas été anticipées, et c’est souvent George qui en a fait les frais en premier."

"Cela a donc été une combinaison, comme je le dis, de malchance et de défis pour lui, mais de la même manière, nous avons vu des week-ends comme à Bakou où il a été capable de réaliser des week-ends parfaits en termes de statistiques, une performance remarquable."

"Et nous savons que ce potentiel est là, donc l’aider à livrer cela de manière constante de course en course, de circuit en circuit, d’un type d’asphalte à un autre, tous ces détails techniques dont James parlait, c’est notre défi collectif."

Le directeur technique James Allison a salué l’honnêteté de Russell quant aux domaines où Antonelli a eu l’avantage cette saison.

"Il ne cherche pas à dissimuler ses propres lacunes. C’est l’un des pilotes les plus honnêtes avec lesquels j’ai eu la chance de travailler."

"Il peut voir les domaines où Kimi a été plus rapide que lui cette année, et il sait que ce sont des éléments qu’il doit apporter pour rivaliser à armes égales ou supérieures avec ce jeune talent précoce. Et j’admire vraiment beaucoup le fait qu’il regarde cela droit dans les yeux."

"On va le voir chercher à bâtir les bases qui lui permettront de jouer sa carte l’an prochain, aux côtés d’un coéquipier au talent exceptionnel."