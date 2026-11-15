Hadjar prend Hamilton en exemple pour relativiser l’exploit d’Antonelli

Isack Hadjar ne partage pas l’idée selon laquelle les nouvelles générations de pilotes bénéficieraient de conditions plus favorables pour réussir leurs débuts en Formule 1. Alors que Kimi Antonelli vient de décrocher son premier titre mondial dès sa deuxième saison, le Français de Red Bull estime que les simulateurs modernes et les progrès technologiques ne suffisent pas à expliquer la rapidité d’adaptation des jeunes talents. Pour lui, les qualités exceptionnelles se sont toujours révélées immédiatement, quelle que soit l’époque. Et pour défendre son point de vue, Hadjar s’appuie notamment sur les exemples de Lewis Hamilton et Fernando Alonso, dont les performances ont marqué leurs premières années dans la discipline.

L’arrivée de pilotes de plus en plus jeunes et immédiatement compétitifs en Formule 1 soulève régulièrement une question : les nouvelles générations disposent-elles d’un avantage sur leurs prédécesseurs grâce aux progrès technologiques et à une préparation toujours plus poussée ?

Les simulateurs modernes, les outils d’analyse et l’évolution des monoplaces permettent aujourd’hui aux débutants d’aborder leur première saison avec une expérience virtuelle et technique considérable.

Mais Isack Hadjar, qui a effectué sa première saison complète en 2025 avant de rejoindre Red Bull, refuse de considérer que ces évolutions rendent nécessairement l’accès à la performance plus facile.

Le Français estime que le talent individuel reste le facteur déterminant, comme cela a toujours été le cas dans l’histoire du championnat.

Interrogé sur l’idée que les simulateurs et les caractéristiques des monoplaces modernes auraient réduit la difficulté d’apprentissage pour les débutants, Hadjar a immédiatement rejeté cette interprétation.

Pour le pilote Red Bull, les exemples de champions capables de s’adapter très rapidement ne manquent pas dans les générations précédentes.

"Je pense que quand on est bon, on est bon", a-t-il déclaré.

"Prenez Fernando [Alonso], Lewis [Hamilton]... Kimi [Antonelli] est champion du monde, et si vous regardez les champions précédents, ils se sont adaptés rapidement à la F1."

Antonelli a effectivement réussi un exploit remarquable en décrochant le titre mondial dès sa deuxième campagne en Formule 1. Mais cette performance possède plusieurs précédents dans l’histoire récente du championnat.

Lewis Hamilton avait notamment accompli la même chose en 2008, lorsqu’il avait remporté son premier titre avec McLaren, un an seulement après ses débuts.

Le Britannique avait d’ailleurs marqué les esprits dès sa première saison, en 2007, lorsqu’il s’était immédiatement mêlé à la lutte pour le championnat face à son équipier Fernando Alonso et au pilote Ferrari Kimi Räikkönen.

Hamilton avait ainsi démontré dès ses premiers Grands Prix qu’il possédait les qualités nécessaires pour rivaliser avec les meilleurs pilotes du monde.

Avant lui, Jacques Villeneuve avait également remporté le championnat dès sa deuxième saison, en 1997, au volant de sa Williams.

L’exemple de Hamilton en 2007 reste une référence pour Hadjar

Pour illustrer son raisonnement, le Français s’est particulièrement attardé sur la première saison de Lewis Hamilton.

En 2007, le Britannique avait rejoint McLaren et s’était immédiatement montré capable de rivaliser avec Fernando Alonso, alors double champion du monde en titre.

Sa lutte pour le championnat face à son équipier et à Kimi Räikkönen avait démontré qu’un débutant exceptionnel pouvait atteindre le plus haut niveau dès son arrivée en Formule 1.

Une performance qui, selon Hadjar, reste parfaitement représentative de ce que le talent permet d’accomplir, indépendamment des caractéristiques des voitures.

"Vous avez vu ce que Lewis a fait lors de sa première saison", a rappelé le pilote Red Bull.

"Je pense que si vous avez les capacités, la voiture n’a pas vraiment d’importance."

Hadjar ne nie pas que les monoplaces aient évolué ni que les pilotes disposent aujourd’hui d’outils de préparation beaucoup plus sophistiqués.

"Mais ces progrès ne changent pas fondamentalement la capacité des meilleurs à se distinguer immédiatement."

Le Français reconnaît toutefois une différence entre la génération actuelle et celles qui évoluaient en Formule 1 il y a 20 ou 30 ans.

"Ce que nous constatons par rapport à il y a probablement 20 ou 30 ans, c’est le nombre de pilotes qui s’adaptent rapidement."

"Je pense simplement que la qualité et la compétitivité que l’on observe dans les catégories de promotion sont peut-être un peu plus élevées, ce qui explique pourquoi le niveau général s’est peut-être légèrement amélioré. Mais je reste convaincu qu’à l’époque, si vous étiez bon, cela se voyait immédiatement."