Haas F1 laisse une porte ouverte à Doohan malgré le choix de Camara

L’avenir de Jack Doohan en Formule 1 demeure incertain après la décision de Haas de confier son baquet disponible pour 2027 à Rafael Camara. Opposé au jeune Brésilien dans le processus de sélection de l’écurie américaine, l’Australien n’a pas réussi à convaincre suffisamment pour obtenir son retour sur la grille de départ. Pourtant, Ayao Komatsu assure que la porte reste ouverte à une poursuite de leur collaboration, alors que des discussions sont toujours en cours avec le pilote et son entourage.

Le recrutement de Rafael Camara par Haas pour la saison 2027 a mis fin aux espoirs de Jack Doohan de retrouver un volant de titulaire au sein de l’écurie américaine.

Le Brésilien, actuel leader du championnat de Formule 2, a été officiellement annoncé jeudi comme le premier des deux pilotes de Haas confirmés pour la prochaine saison... même s’il y a peut de doutes qu’Oliver Bearman le sera bientôt, aussi, après la finalisation d’un nouvel accord avec Ferrari.

Cette confirmation intervient après l’annonce du départ d’Esteban Ocon, qui avait lui-même indiqué être libre de tout contrat pour 2027 avant que Haas ne confirme officiellement la fin de leur collaboration.

Pour remplacer le Français, l’écurie américaine a étudié plusieurs candidatures, mais la décision finale s’est jouée entre Camara et Doohan, actuel pilote de réserve de l’équipe.

L’Australien avait rejoint Haas durant l’hiver dernier, après sa séparation avec Alpine. Son passage au sein de l’écurie française avait été particulièrement compliqué, puisqu’il avait perdu son baquet au profit de Franco Colapinto après seulement six manches de la saison 2025.

Depuis, Doohan tentait de retrouver une place sur la grille, et la perspective d’une titularisation chez Haas représentait une occasion de relancer sa carrière en Formule 1. Pour départager ses candidats, Haas a notamment organisé une séance d’essais privés à Portimão, dans le cadre du programme TPC, qui permet aux écuries de faire rouler des monoplaces des saisons précédentes.

Outre Rafael Camara et Jack Doohan, deux autres pilotes ont participé à cette évaluation : Leonardo Fornaroli, pilote de réserve de McLaren, et Ryo Hirakawa, lié à Toyota.

Ces essais ont constitué une étape importante dans le processus de sélection, permettant à Haas de comparer les performances et les capacités d’adaptation des différents candidats.

Interrogé hier sur les raisons qui avaient conduit son équipe à choisir Camara, Ayao Komatsu a livré une explication particulièrement directe.

"Il était le plus rapide. C’est une réponse très simple. C’était impressionnant."

Pour l’Australien, cet échec représente une nouvelle déception dans une carrière en Formule 1 déjà marquée par la perte de son baquet chez Alpine. Mais contrairement à ce qui s’était produit après son départ de l’écurie française, une possibilité de poursuivre sa collaboration actuelle existe toujours.

Malgré le choix de Camara, Ayao Komatsu ne souhaite pas fermer définitivement la porte à Jack Doohan.

Le directeur de Haas reconnaît que la situation du pilote australien reste indécise, mais assure que l’écurie serait disposée à étudier la possibilité de le conserver dans son rôle actuel.

"C’est encore incertain."

"Pour être juste, le point positif de tout ce processus de sélection des pilotes, c’est que tous ceux qui y ont participé ont fait du très, très bon travail : Rafa, Leo Fornaroli, Ryo Hirakawa et Jack Doohan. Je pense qu’ils ont tous réussi à tirer le meilleur d’eux-mêmes et qu’ils ont progressé chaque fois qu’ils sont montés dans la voiture."

Le dirigeant japonais explique avoir particulièrement apprécié la manière dont les pilotes ont abordé cette évaluation, malgré la concurrence directe pour un nombre limité de places.

"Honnêtement, c’était un processus très, très encourageant auquel participer."

Concernant plus précisément Doohan, Komatsu confirme que les échanges se poursuivent afin d’examiner les possibilités d’une collaboration au-delà de la saison actuelle.

"En ce qui concerne Jack, notre porte est ouverte, absolument. Nous avons discuté avec lui, mais aussi avec son manager, pour voir si nous pouvions faire quelque chose ensemble après cette année. La question reste donc ouverte pour le conserver parmi nos réservistes."

Son maintien dans un rôle de pilote de réserve pourrait lui permettre de rester intégré à une écurie de Formule 1, tout en continuant à rechercher une éventuelle opportunité de retrouver un baquet de titulaire. A moins qu’il ne souhaite plus s’accrocher à cet espoir et qu’il décide de retourner à la compétition dans une autre catégorie comme le WEC ou l’IndyCar.

Hirakawa écarté, comment Toyota a pris la nouvelle ?

Jack Doohan n’est pas le seul pilote à avoir vu ses ambitions contrariées par le choix de Haas. Ryo Hirakawa, également évalué lors des essais de Portimão, a reconnu sa déception de ne pas avoir été retenu.

Le pilote japonais, lié à Toyota, espérait lui aussi pouvoir convaincre l’écurie américaine de lui offrir une place sur la grille. Malgré cet échec, il souhaite continuer à se positionner pour d’éventuelles occasions futures.

"J’espère que d’autres opportunités se présenteront," a-t-il simplement fait savoir après l’annonce de la décision.

Étant donné le rôle déterminant joué par Toyota dans le programme TPC de Haas, en apportant à la fois des financements et des ingénieurs, comment ont-ils réagi au choix de Haas de privilégier un pilote soutenu par Ferrari plutôt que l’un des leurs, pourtant vainqueur des 24 Heures du Mans ?

"Dès le début de nos discussions avec Toyota en 2024, j’ai compris qu’Akio-san [Akio Toyoda, président de Toyota] tenait beaucoup à ce que l’un de ses pilotes obtienne un baquet de titulaire pour l’année prochaine, en 2027," explique Komatsu.

"Je suis donc allé le voir en personne, à Tokyo, avant même de signer quoi que ce soit ou qu’il ne formule la moindre remarque, car je voulais éviter tout malentendu. Je ne voulais pas qu’il investisse dans l’équipe avec l’idée erronée que, ’si nous collaborons, nous pourrons placer l’un de mes pilotes dans un baquet de titulaire’."

"Je lui ai dit : ’Écoutez, je comprends votre objectif, mais quel que soit le pilote que vous proposez, il doit impérativement être le plus rapide’. Si je choisis un pilote qui n’est ni le plus rapide ni le meilleur, on dira simplement : ’Toyota a injecté de l’argent pour placer son pilote en F1’."

"Dès lors, ce pilote, quel qu’il soit, se retrouverait étiqueté comme un ’pilote payant Toyota’. Et nous ne pourrions pas obtenir les résultats escomptés, précisément parce que ce pilote ne serait pas le plus rapide."

"Au final, cela ne fonctionnerait pour aucune des trois parties, n’est-ce pas ? J’ai donc fait preuve d’une transparence totale dès le départ : ’Akio-san, nous choisirons le pilote le plus rapide’. Et il a parfaitement accepté cette approche."

"Au départ, lorsque nous lui avons exposé notre plan, évaluer Ryo Hirakawa aux côtés d’autres pilotes, il a été très satisfait, déclarant : ’Waouh, Haas s’y prend vraiment de la bonne manière’."

"Cela témoigne, à mon avis, de la stature de cet homme. Il ne s’attendait certainement pas à ce que son pilote, en l’occurrence Ryo Hirakawa, obtienne un baquet sans l’avoir mérité, n’est-ce pas ? Je lui ai donc assuré que nous procédions de la manière la plus professionnelle et la plus équitable possible."

"Une fois ma décision prise, je suis allé le voir le lundi suivant le Grand Prix de Singapour. Nous avions un autre événement, ce qui m’a donné l’occasion idéale d’échanger avec lui."

"Je lui ai donc tout expliqué de vive voix, en détaillant le processus, des éléments dont il était d’ailleurs déjà conscient. Il était important pour moi de le regarder dans les yeux, en personne, pour lui annoncer la nouvelle. Il l’a très bien pris. Mais c’est tout à fait dans sa nature, c’est quelqu’un de formidable."

"Je ne saurais exprimer à quel point je suis reconnaissant de cette collaboration, et du fait d’avoir eu la chance de le rencontrer."