Mercedes F1 a vu ses bénéfices exploser en 2024

Mercedes F1 a bien profité de la présence de Lewis Hamilton pour sa dernière saison en 2024, en enregistrant des bénéfices nets bien plus élevés que la saison précédente, dépassant les 120 millions de livres.

L’équipe a connu une année faste sur le plan financier, avec un bénéfice après impôts de 120 344 000 livres sterling, selon les documents publics et légaux publiés sur le site de la Companies House au Royaume-Uni.

Il s’agit d’une forte augmentation de 36 498 000 £ par rapport au bénéfice après impôts de 83,8 millions de livres enregistré en 2023. L’équipe déclare dans les documents, signés par son directeur et PDG Toto Wolff, que "des revenus commerciaux plus élevés provenant du sponsoring et des licences ont représenté plus de 60 % des revenus en 2024".

En termes de chiffre d’affaires, Mercedes a déclaré un chiffre de 636 millions de livres sterling en 2024, contre 546,4 millions de livres sterling en 2023, soit une augmentation de 89,6 millions de livres sterling d’une année sur l’autre.

Le bénéfice brut a augmenté de près de 65 millions de livres en 2024 pour atteindre 187,2 millions de livres, ce qui, après déduction des dépenses, a laissé l’équipe avec un bénéfice d’exploitation de 160,6 millions de livres, soit une augmentation de 113,8 millions de livres en 2023.

Une fois les intérêts récupérés en 2024, Mercedes se retrouve avec un bénéfice avant impôts de 164 millions de livres, soit une augmentation de 47,216 millions de livres par rapport au niveau de 115,8 millions de livres en 2023.

Les dépenses sont également passées de 413,7 millions de livres sterling en 2023 à 448,8 millions de livres sterling en 2024, avec le retour du Grand Prix de Chine après une interruption de cinq ans imposée par le COVID.

Un impôt de 42,7 millions de livres a ensuite été payé en 2024, laissant l’équipe avec un bénéfice après impôt pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2024, de 120,3 millions de livres, contre 83,8 millions de livres en 2023. Cela représente une augmentation de 36,5 millions de livres.