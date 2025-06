Pirelli F1 a conclu le développement de ses pneus pluie pour 2026

Les derniers essais de développement F1 des pneus intermédiaires et pluie 2026 se sont terminés sur le circuit de Fiorano.

Les ingénieurs Pirelli, en collaboration avec la Scuderia Ferrari, ont poursuivi leurs travaux de comparaison de différents prototypes, tant au niveau du composé que de la construction.

Les pneus ont été montés sur une SF-25 modifiée pour accueillir les dimensions des pneus 2026 et les essais se sont déroulés sur une piste artificiellement arrosée, grâce au système d’irrigation du circuit d’essai privé de Maranello.

Après Guanyu Zhou jeudi, Charles Leclerc était au volant hier et a bouclé 110 tours, son meilleur temps en 59’’210, réalisé en slicks, tandis que son meilleur tour en intermédiaires était de 1’06’’180 (voir d’autres photos ci-dessous).

"Tout d’abord, je tiens à remercier Ferrari pour son accueil et son soutien technique, ainsi que pour l’engagement de ses pilotes," a commenté Mario Isola, directeur de la compétition chez Pirelli.

"Ces deux journées d’essais ont été très utiles et nous ont permis de finaliser le travail de développement en piste pour les pneus pluie intermédiaires et full pluie de l’année prochaine. Nous allons maintenant analyser attentivement toutes les données et finaliser les solutions définitives."

"Le développement de pneus pluie n’est jamais simple, car il est difficile de reproduire systématiquement les conditions de piste et la température joue également un rôle important. C’est d’autant plus vrai cette année, car les mulets ne peuvent évidemment pas reproduire pleinement les charges et le comportement attendus des voitures construites selon la nouvelle réglementation 2026."

"Nous avons dû tirer le meilleur parti de la situation et je pense que nous avons obtenu des résultats intéressants qui, l’année prochaine, nous permettront de proposer aux équipes un produit amélioré, tant en termes de performances que de fenêtre d’utilisation, par rapport aux pneus actuels."

La prochaine séance d’essais pour 2026 aura lieu à Silverstone, la semaine suivant le Grand Prix de Grande-Bretagne.