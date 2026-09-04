Gasly seulement 14e à Monza, Alpine doit encore trouver du rythme

Alpine a connu une première journée particulièrement contrastée au Grand Prix d’Italie, avec une hiérarchie très serrée et des enseignements différents pour ses trois pilotes. Paul Aron, aligné en Essais Libres 1 à la place de Pierre Gasly, a offert des indications encourageantes avec le neuvième temps, tandis que Franco Colapinto a terminé dixième. L’après-midi, Colapinto est toutefois retombé au 11e rang et Gasly au 14e, laissant l’écurie française avec plusieurs interrogations à résoudre avant les qualifications.

Aron a profité de cette séance pour accumuler de l’expérience et des données précieuses pour Alpine, tout en bénéficiant d’une présence particulièrement remarquée dans le paddock : celle du président de l’Estonie.

"Je suis très reconnaissant envers l’équipe pour cette séance d’Essais Libres 1 aujourd’hui. Nous avons affiché un bon rythme et récolté des données précieuses pour l’équipe. Le président de l’Estonie est également venu assister à la séance, ce qui a été une expérience formidable," a expliqué le pilote estonien.

La séance n’a toutefois pas été simple pour Aron, notamment en raison du trafic particulièrement important sur le circuit italien. Monza laisse en effet peu de marge aux pilotes lorsqu’il s’agit de trouver un tour clair, tandis que les différences de rythme entre les voitures peuvent rapidement perturber une tentative lancée.

"C’était une séance délicate avec le trafic, mais c’est simplement la nature de Monza. Ce n’était pas idéal que mes deux tours rapides avec les pneus tendres aient été perturbés par le trafic, mais la séance consistait surtout à suivre notre programme de roulage et à tester certains éléments," a-t-il poursuivi.

Le drapeau rouge a également privé Alpine d’une partie du temps de piste disponible. Malgré cet incident, Aron estime néanmoins que l’essentiel du programme a pu être mené à bien et que les informations récoltées pourraient profiter à Gasly et Colapinto pour la suite du week-end.

"Mis à part le temps perdu à cause du drapeau rouge, nous avons réalisé la majeure partie du programme. Le rythme semblait bon et, je l’espère, cela pourra se traduire par de bonnes performances pour Pierre et Franco pour la suite du week-end."

"Maintenant, je retourne à Enstone pour une nuit sur le simulateur, où le travail acharné continue !"

De son côté, Franco Colapinto a également retenu plusieurs éléments positifs de cette première journée, même si son niveau de performance a évolué entre les deux séances. L’Argentin a notamment souligné l’extrême proximité des chronos observés dans le peloton.

"C’est une journée intéressante d’essais à Monza. Le classement a été très serré toute la journée, donc il est évident que même les plus petites améliorations apportées à la voiture feront une grande différence sur notre résultat final," a-t-il déclaré.

Colapinto avait justement démarré la journée de manière encourageante avec les pneus médiums. Son rythme lui avait permis de se hisser parmi les cinq premiers avant que son programme en pneus tendres ne soit perturbé par plusieurs problèmes.

"Nous avons bien commencé les Essais Libres 1 avec les pneus médiums et nous étions dans le groupe de tête, dans les cinq premiers. Notre relais en pneus tendres n’a pas été propre, nous avons eu quelques problèmes sur la voiture, donc nous savions qu’il était probablement possible de faire mieux dans cette séance."

"Nous avons davantage souffert en Essais Libres 2. J’ai semblé manquer davantage d’adhérence, surtout au point de corde des virages, donc nous devons comprendre pourquoi."

"Peut-être que ce sont les conditions, il a fait très chaud toute la journée, donc il est important que nous comprenions pourquoi et que nous voyions ce qui se passe."

Malgré cette baisse de compétitivité en deuxième séance, Colapinto reste optimiste avant la journée de samedi.

"Je me sens positif et nous verrons ce que nous pouvons accomplir demain en qualifications."

Pour Pierre Gasly, cette journée avait une particularité importante puisqu’il n’a pas pris part aux Essais Libres 1, laissant sa monoplace à Aron. Le Français a donc vécu le début du week-end depuis le muret des stands avant de prendre lui-même le volant en EL2.

"C’était un vendredi différent de la normale pour moi puisque j’ai laissé ma place à Paul en Essais Libres 1, et c’était intéressant de voir la séance sous un angle différent," a expliqué Gasly.

"En ce qui concerne ma séance dans la voiture en Essais Libres 2, je ne pense pas que le classement soit une représentation exacte de notre performance réelle. Il y a du potentiel dans la voiture ici et je pense que la bataille pour le top 10 sera serrée."

L’écurie devra donc procéder à plusieurs ajustements avant les qualifications afin d’exploiter davantage le potentiel entrevu vendredi.

"Nous aurons quelques changements à effectuer pour trouver des améliorations, et je suis convaincu que nous pouvons être dans la lutte pour la Q3."

Gasly a également dû composer avec une actualité personnelle importante vendredi. La FIA a en effet rendu sa décision concernant le résultat du Grand Prix de Monaco, confirmant la perte de son podium après le rétablissement de ses deux pénalités de cinq secondes pour excès de vitesse dans la voie des stands.

Le Français reconnaît naturellement sa déception, mais refuse de laisser cette affaire détourner son attention de l’objectif du week-end italien.

"Évidemment, nous avons reçu aujourd’hui la nouvelle concernant le résultat du Grand Prix de Monaco. Je suis bien sûr déçu, mais ma concentration, pour l’instant, est uniquement tournée vers la course de ce week-end et le fait de maximiser le résultat."