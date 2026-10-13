Mercedes F1 a mieux compris ses évolutions et a fait son choix pour Austin

Mercedes F1 devrait aligner ses deux monoplaces dans leur configuration aérodynamique la plus récente lors du Grand Prix des États-Unis, après avoir mené une expérience inhabituelle à Singapour. Alors que Kimi Antonelli avait conservé les dernières évolutions, George Russell était revenu à une ancienne spécification afin de permettre à l’équipe de comparer directement les deux versions. Les enseignements tirés de ce test semblent désormais encourager Mercedes à poursuivre dans cette direction, au moment où Antonelli s’apprête à disputer à Austin son premier Grand Prix avec une possibilité mathématique de décrocher le titre mondial.

Le Grand Prix de Singapour a constitué une étape importante dans la compréhension du dernier ensemble d’évolutions aérodynamiques de Mercedes. Introduites avec l’ambition d’améliorer les performances de la monoplace, ces nouveautés avaient initialement posé des difficultés à l’équipe, notamment dans la recherche des réglages permettant d’exploiter pleinement leur potentiel.

Plutôt que de continuer à utiliser la même configuration sur les deux voitures, Mercedes avait décidé d’adopter une approche différente à Marina Bay.

Kimi Antonelli disposait de la version la plus récente, tandis que George Russell avait retrouvé une configuration antérieure, permettant aux ingénieurs d’effectuer une comparaison directe entre les deux spécifications dans des conditions de piste identiques.

Une décision relativement rare en Formule 1, où les équipes cherchent généralement à faire bénéficier leurs deux pilotes des dernières évolutions disponibles. Mais pour Toto Wolff, cette initiative était nécessaire afin d’accélérer la compréhension d’un ensemble aérodynamique qui n’avait pas immédiatement répondu aux attentes.

Le directeur de Mercedes estime que cette expérience a permis à son équipe de mieux cerner les différences de comportement entre les deux versions de la monoplace.

"Nous avons pris une décision très inhabituelle dans notre sport en alignant deux voitures différentes, parce que nous estimions devoir accélérer notre processus d’apprentissage," a expliqué Wolff.

"Et c’était une bonne chose."

Le principal enseignement de cette comparaison concerne la manière dont la nouvelle configuration doit être réglée.

"Nous avons notamment découvert que les solutions qui fonctionnaient avec l’ancienne version de la voiture ne pouvaient pas nécessairement être transposées directement à la nouvelle."

"Pour exploiter correctement les dernières évolutions, l’équipe a dû revoir certains principes de réglage, plutôt que de chercher simplement à optimiser les paramètres déjà utilisés auparavant."

"En gros, cette nouvelle voiture nécessite une philosophie de réglages complètement différente de celle de la précédente. C’est ce que nous sommes en train d’apprendre actuellement."

Cette découverte permet d’expliquer en partie pourquoi les évolutions avaient initialement posé autant de difficultés. Wolff reste d’ailleurs prudent concernant les bénéfices réellement obtenus jusqu’à présent.

"Était-ce une voiture facile à piloter ? Je ne crois pas. Est-ce qu’elle offre les performances que nous espérions obtenir avec ces évolutions ? Je ne le pense pas encore, mais c’était un pas dans la bonne direction."

Malgré ces réserves, les conclusions du week-end de Singapour semblent suffisamment encourageantes pour inciter Mercedes à poursuivre le développement de sa dernière spécification.

L’équipe envisage désormais de réinstaller les évolutions sur les deux voitures lors du Grand Prix des États-Unis, prévu à Austin. Il ne s’agit pas encore d’une décision définitivement arrêtée, mais Wolff indique que cette solution constitue actuellement l’option privilégiée.

"Dans la situation actuelle, nous utiliserons probablement la nouvelle version sur les deux voitures à Austin," a-t-il confirmé.

"Les pilotes pensent que cela devrait avoir un effet positif ou représenter un avantage à Austin. À Austin, nous verrons si nous pouvons continuer à consolider cela et si elle gagne en performance, car comme je l’ai dit c’est crucial pour l’orientation du développement en vue de l’année prochaine."

Wolff dément que la décision a été basée sur la remontée laborieuse de George Russell dans le peloton. Le pilote Mercedes F1 est remonté de la 19e place à la 9e.

"On ne peut pas tirer de conclusions sur notre voiture ’ancienne spec’ avec sa course, plutôt avec les essais et les qualifications. Je pense qu’il est très difficile de doubler ici. Dès que l’on rattrape la voiture qui précède, on subit un tel sillage, un air tellement perturbé, que l’on perd de l’appui aérodynamique. Or, à ce stade, il était probablement une seconde et demie plus rapide que les pilotes devant lui, mais impossible de doubler."

"La septième place représentait donc le meilleur scénario possible pour nous si tout s’était déroulé sans accroc. Mais je pense qu’il faut se contenter de la neuvième place. C’était une course où il s’agissait de limiter les dégâts, compte tenu de son départ en fond de grille, et je trouve qu’il a réalisé une excellente course. Et ça a fait un peu de spectacle à la télévision, non ?"

Le directeur de l’ingénierie en piste, Andrew Shovlin, s’est d’ailleurs montré plus optimiste que Wolff concernant les conclusions de cette comparaison. Selon lui, les données recueillies au fil du week-end ont fini par démontrer un avantage de la configuration utilisée par Antonelli.

"À la fin du week-end, le package de Kimi était clairement le plus rapide des deux," a expliqué Shovlin.

"Cela nous donne confiance dans le fait que nous avançons dans la bonne direction en matière de développement. Il reste encore du travail à accomplir, mais les données recueillies seront précieuses pour préparer Austin."