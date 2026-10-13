McLaren F1 prépare sa riposte à Red Bull et anticipe déjà 2027

McLaren entend réagir à la perte de compétitivité observée lors des derniers Grands Prix en introduisant plusieurs évolutions sur sa monoplace d’ici la fin de la saison 2026. Andrea Stella, le directeur de l’écurie britannique, espère que ces nouveautés permettront de réduire l’écart avec Red Bull et Ferrari, mais leur objectif dépasse la seule bataille actuelle au championnat. McLaren veut également profiter des dernières courses pour valider certains concepts aérodynamiques destinés à sa voiture de 2027, quitte à prendre le risque de constater que certaines solutions ne fonctionnent pas comme prévu.

La situation est devenue plus compliquée pour McLaren au fil des dernières semaines. Alors que l’équipe de Woking avait figuré parmi les références de la grille, elle semble désormais avoir perdu du terrain face à plusieurs de ses adversaires directs, en particulier Red Bull, dont les dernières évolutions ont produit des résultats convaincants.

Après le Grand Prix de Singapour, Lando Norris n’a d’ailleurs pas cherché à masquer les difficultés rencontrées au volant de sa monoplace.

Le champion du monde en titre estime que McLaren ne dispose actuellement que de la quatrième voiture la plus rapide du plateau. Une situation qui l’oblige à repousser constamment ses limites pour tenter de compenser le déficit de performance.

Le Britannique a même décrit son pilotage comme étant "constamment à la limite et mentalement épuisant, tellement il faut travailler dur au volant".

Un constat qui ne surprend toutefois pas Andrea Stella. Pour le directeur de McLaren, les difficultés récentes de son équipe s’expliquent en grande partie par les progrès réalisés par la concurrence, notamment grâce aux évolutions techniques introduites au cours de la saison.

Interrogé après le Grand Prix de Singapour, Stella a expliqué que la hiérarchie actuelle correspondait globalement aux attentes de McLaren. Le dirigeant italien estime que Red Bull profite aujourd’hui des améliorations apportées à sa monoplace, illustrant une dynamique qui voit régulièrement les différentes équipes progresser à tour de rôle.

"Dans l’ensemble, je pense qu’il n’y a pas de grandes surprises. C’était bien de voir qu’ici, à Singapour, nous étions là où nous nous attendions à être. Je pense que Verstappen et Red Bull profitent simplement des évolutions qu’ils ont apportées. Et c’est ce que nous appelons cette saison le ping-pong."

"En gros, les équipes arrivent avec des évolutions, même si, dans le cas de Mercedes, je comprends qu’ils rencontrent eux-mêmes certains problèmes. Mais lorsque les équipes apportent des évolutions, elles peuvent faire un petit pas en avant. Et même ici, alors que Red Bull était plutôt dominante, leur avance sur nous était de trois dixièmes de seconde. Or, trois dixièmes, c’est un gain que l’on peut obtenir avec une évolution."

Des évolutions progressives pour retrouver les podiums

McLaren ne compte donc pas terminer la saison avec sa configuration actuelle. Stella confirme qu’un programme de développement est toujours prévu pour les prochaines courses, avec des évolutions qui seront introduites progressivement plutôt qu’en une seule fois.

L’objectif immédiat est de retrouver suffisamment de compétitivité pour se battre régulièrement pour les podiums, sans devoir compter sur les difficultés des adversaires.

En revanche, le directeur de l’équipe se montre plus prudent concernant les possibilités de renouer avec la victoire.

"Nous prévoyons effectivement d’apporter certaines évolutions. Nous espérons qu’elles nous permettront de combler l’écart qui nous sépare des meilleures voitures et de mettre McLaren en position de se battre pour les podiums à la régulière. Quant à savoir si nous pourrons nous battre pour la victoire, je pense qu’il faudra probablement attendre les trois dernières courses pour le déterminer, parce que les évolutions seront introduites en plusieurs étapes."

Mais le programme technique de McLaren ne se limite pas à une recherche de performance à court terme. L’un des principaux intérêts de ces prochaines évolutions réside dans leur contribution au développement de la voiture de la saison prochaine.

McLaren souhaite utiliser les derniers Grands Prix de 2026 pour vérifier directement en piste certaines orientations aérodynamiques qu’elle envisage de conserver en 2027.

Pour Stella, cette démarche est d’autant plus importante que les monoplaces répondant à la réglementation actuelle ont atteint un stade de développement où les progrès deviennent plus difficiles à obtenir.

"Il nous faut quelque chose de plus fondamental que le simple ajout d’appui aérodynamique à la voiture, comme c’est le cas pour les prochaines courses. Il s’agit de modifier un aspect plus structurel, un chantier que nous abordons dans une perspective à plus long terme et qui, au plus tôt, se concrétisera selon moi avec la MCL41 pour 2027."

"Il est certes important pour nous d’apporter des évolutions parce que nous sommes engagés dans une lutte serrée pour une position au championnat. Mais nous voulons également valider certains concepts fondamentaux que nous reprendrons sur la voiture de l’année prochaine, parce qu’à ce stade de maturité des monoplaces, on commence à pousser le développement aérodynamique et l’on peut commencer à constater que certaines choses fonctionnent."

"Mais certaines choses peuvent aussi ne pas fonctionner, parce que l’aérodynamique commence à devenir suffisamment complexe après ce qui représente, en réalité, deux années de développement, si l’on considère que celui-ci a commencé le 2 janvier 2025 et que nous sommes maintenant bien avancés dans l’année 2026. Donc, après deux ans, c’est désormais complexe."

McLaren souhaite précisément réduire ces incertitudes en testant certains de ses futurs concepts dès cette saison.

"Cela peut fonctionner comme cela peut échouer. Nous voulions donc tester en piste certains des principes fondamentaux que nous comptons reprendre l’année prochaine. Et je pense que c’est plutôt opportun, parce que Red Bull est pratiquement à notre niveau en termes de points et nous devance en matière de compétitivité, tandis que nous voulons nous lancer à la poursuite de Ferrari au championnat."