Mercedes F1 a connu un vendredi ’pas facile’ mais encourageant

Mercedes F1 n’a pas connu la journée idéale qu’elle espérait vivre à Melbourne ce vendredi. Mais après des EL1 marqués par des problèmes liés au moteur, la deuxième séance libre a été positive avec une deuxième place pour Andrea Kimi Antonelli et un bon programme.

Le pilote italien se félicite des avancées enregistrées ce jour, même s’il sait que le plus gros du travail reste encore à accomplir ce week-end.

"Bien sûr, il reste du travail, mais nous avons franchi une étape très positive lors des EL2" a déclaré Antonelli. "C’est un apprentissage colossal à chaque fois que nous prenons la piste ; à chaque tour, nous comprenons mieux la voiture et l’unité de puissance, ce qui est délicat sur ce circuit."

"Évidemment, je dois me concentrer sur demain car les premières qualifications de l’année approchent. On dirait que la lutte sera serrée avec les meilleures équipes" poursuit l’Italien, qui se méfie toutefois de la concurrence.

"Ce ne sera pas facile, bien sûr, Ferrari, McLaren et Red Bull ont toutes l’air performantes. Nous devons simplement rester concentrés, garder la tête basse et travailler sur nous-mêmes afin d’essayer de progresser encore davantage."

George Russell était troisième ce vendredi en EL2 et il tire un bilan mitigé mais plutôt optimiste pour la suite du week-end : "Notre premier vendredi de la saison n’a pas été des plus faciles. Les EL1 ont difficiles, nous avons eu du mal à optimiser la récupération et le déploiement de notre batterie."

"Cela a mobilisé toute notre attention et nous n’avons donc pu nous consacrer à notre travail de réglages que beaucoup plus tard dans l’heure. Lorsque nous l’avons fait, la voiture avait beaucoup de sous-virage et nous n’avons pas eu le temps de faire un long run.

"Heureusement, nous avons fait un pas en avant lors des EL2 et avons connu une séance beaucoup plus positive. La voiture semblait plus homogène et nous avons pu effectuer un bon nombre de tours simples et de longs runs."

"Cela nous place dans une position honorable pour le reste du week-end. Les pilotes de tête semblent très compétitifs et nous devrons encore progresser cette nuit si nous voulons nous battre pour la pole position. Voyons ce que nous pouvons faire."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de l’équipe, a expliqué les problèmes rencontrés au niveau du tout nouveau moteur : "Dans l’ensemble, la journée s’est bien terminée, mais notre première séance a été très chaotique."

"Nous avons rencontré quelques problèmes de configuration au niveau du groupe motopropulseur, qui ont nécessité plusieurs tours pour être résolus. De plus, l’équilibre de la voiture n’était pas idéal pour les deux pilotes. Cela a affecté notre vitesse dans les virages, ce qui a eu un impact sur le déploiement."

Bradley Lord, représentant de l’équipe et directeur de la communication, a détaillé les problèmes rencontrés en EL1 : "Nous avons eu une première séance un peu délicate, beaucoup de petits accrocs, des problèmes de jeunesse et des choses de ce genre."

"C’était beaucoup plus fluide lors des EL2 ; nous avons pu effectuer un relais long correct ainsi qu’un bon travail sur un seul tour chronométré. Les pilotes étaient bien plus satisfaits de l’équilibre de la voiture, du déploiement de puissance et de la gestion de l’énergie. Beaucoup d’enseignements, mais encore énormément de travail à accomplir cette nuit et pour demain."

S’étendant sur les problèmes rencontrés, il a précisé : "Certains étaient inattendus, d’autres nous ont surpris ; ce sont de petits détails qui reflètent l’ampleur du travail accompli durant l’hiver, l’importance de ce projet, et la tâche colossale que représente le fait de gérer autant de changements en parallèle tout en étant prêt pour la première course."

"Ce n’est pas totalement inattendu, même si cela nous a un peu pris de court, mais j’espère que tout cela est désormais derrière nous et que nous pourrons travailler cette nuit et demain avec un peu plus de confiance."

"Plus que tout, il s’agissait d’apprendre sur ce circuit plutôt que sur le terrain plus familier de Bahreïn, de comprendre comment tout fonctionne pour ensuite injecter ces données dans les simulations cette nuit. J’espère que nous pourrons trouver un bon équilibre entre les deux voitures pour demain."

Mise à jour à 11h22 : Russell a pris une réprimande pour avoir tenté de s’insérer de force sur la pitlane, ce qui lui a valu un aileron avant cassé par Arvid Lindblad. Les commissaires ont statué en faveur du pilote Racing Bulls, qui ne pouvait avoir la vision de la position exacte de la W17 et qui était déjà engagé.

Russell a également pris un avertissement pour avoir fait un essai de départ hors de la zone dédiée au bout de la voie des stands. Le Britannique a prétexté avoir été ébloui par le soleil mais les commissaires ont refusé son explication car il était vraiment éloigné de la zone prévue.