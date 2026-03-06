Honda a réduit les vibrations de son moteur, Aston Martin F1 reste en danger pour Alonso

Aston Martin F1 a connu un vendredi cauchemardesque à Melbourne, à l’occasion des premiers essais libres du Grand Prix d’Australie. Fernando Alonso et Lance Stroll se sont classés 20e et 21e, mais le problème est surtout le total de 34 tours bouclés en deux séances, qui empêche d’avoir de vrais retours.

Le double champion du monde reconnait qu’il faudra confirmer avec Honda que les deux AMR26 peuvent participer à la qualification, mais outre ce problème à court terme, il y a énormément de failles à régler pour l’équipe anglaise.

"Honnêtement, je n’ai pas eu beaucoup de sensations différentes de celles de Bahreïn. Nous n’avons pas pu boucler beaucoup de tours à cause du problème avec Honda lors des EL1, et il y a eu d’autres soucis liés à Honda lors des EL2."

"Donc, oui, nous devons encore rattraper notre retard sur le programme du week-end. J’espère que les EL3 de demain se dérouleront sans encombre."

Quant à savoir s’il était au moins possible de faire la qualification pour le Grand Prix, Alonso a répondu : "Nous sommes prêts à le faire. C’est surtout une question pour Honda, de savoir s’ils ont du stock."

Alonso, malgré la gravité de la situation au sein de l’équipe, a au moins tenté de trouver des points positifs, laissant entrevoir une lueur d’espoir.

"Nous sommes bien moins négatifs que les médias et notre entourage. C’est agréable de parler des succès, et parfois aussi des échecs. On a tendance à exagérer les deux."

"Nous savons où nous en sommes. Un défi de taille nous attend, mais toute l’équipe le relève à sa manière et fait tout son possible pour s’en sortir."

"C’est la Formule 1. Malheureusement, la technologie est très complexe et les choses prennent du temps. Nous enchaînerons les essais libres et les Grands Prix les semaines suivantes, et oui, peut-être que les progrès ne sont pas aussi rapides que nous le souhaiterions."

"Mais les choses avancent, des petites et des grandes. Les équipes progressent constamment, alors espérons que cela se traduise bientôt par de meilleurs temps au tour et de la fiabilité."

Mike Krack, le directeur sportif d’Aston Martin, reconnait que cette première journée a été très difficile, et que le retard pris en plus de celui qui existait déjà est problématique pour l’équipe.

"Une journée difficile que l’on attendait après les difficultés des essais hivernaux. On s’attendait à ce que ce soit difficile au départ, et ça l’a été. Les séances sont courtes, on doit être au point tout le temps, et on ne peut pas se permettre de retard" indique Krack.

"Mais on en a accumulé tout au long de la journée, et on n’a pas fait les choses comme on aurait aimé les faire. C’était toutefois attendu et on essaiera de tirer le maximum de cette situation."

Le Luxembourgeois rappelle pourquoi le travail effectué est si difficile en ce début de saison, à l’aube d’une toute nouvelle réglementation en Formule 1.

"Ce n’est pas qu’un nouveau moteur, il y a aussi un nouveau châssis, et on apprend à chaque tour. Il y a plein de petites choses, le mode dépassement, le mode virages, le mode ligne droite, la récupération, et on apprend à chaque tour, on voit ce qu’on aurait pu faire mieux, et on se rattrape sur ça."

"On doit être conscients du fait que quand on ne conduit pas, les autres apprennent tour après tour et on est au garage à les regarder. C’est une situation difficile, mais un petit pas en avant a été fait entre les EL1 et les EL2. On était en piste donc on a pu avoir des données qu’on va étudier."

Krack reconnait que la semaine qui vient de passer a pesé sur les organismes et sur le moral de l’équipe, et il espère ainsi ne pas éterniser cette journée avec des débriefings interminables, même s’il y a beaucoup de données à revoir.

"Il y a beaucoup de visages fatigués après ces deux derniers jours. Je pense qu’on doit prendre quelques décisions sur la manière dont on aborde la journée de demain, quels réglages, et on va le faire aussi vite que possible car le couvre-feu arrive vite, et on va analyser un peu plus tard qu’on l’aurait voulu ce qu’on peut changer."

Shintaro Orihara, ingénieur en chef et directeur général de Honda sur les circuits, a rapporté que les premières mesures mises en œuvre par le constructeur ont porté leurs fruits lors de la deuxième séance d’essais libres, entraînant une réduction des vibrations par rapport à Bahreïn, même si le problème n’est pas totalement écarté.

"La séance d’EL2 d’aujourd’hui a été précieuse pour nous, car nous avons pu constater les effets de nos contre-mesures" a déclaré Orihara. "Avec 31 tours bouclés au total par Lance et Fernando, nous avons pu recueillir les données nécessaires pour confirmer que les éléments testés initialement sur le banc d’essai à HRC Sakura fonctionnent sur la piste."

"En conséquence, d’après nos analyses effectuées pendant la séance, les vibrations de la batterie sont moins importantes. La journée avait pourtant commencé par l’identification d’un problème d’unité de puissance sur la voiture de Fernando. Nous avons tenté de rectifier le tir avant le début des EL1, mais nous n’avons malheureusement pas pu terminer le travail à temps."

"Par conséquent, la décision a été prise de laisser la voiture n°14 au garage pendant que les travaux sur l’unité de puissance se poursuivaient. Nous avons également rencontré un problème sur celle de Lance, et nous avons décidé de la faire rentrer aux stands pour enquêter, ce qui nous a permis d’effectuer les changements nécessaires pour les EL2."