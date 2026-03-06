Red Bull a rencontré ’quelques problèmes’, Verstappen a donné du travail à ses mécaniciens

Max Verstappen espérait avoir devant lui une bonne journée quand il a vu que les EL1 du Grand Prix d’Australie se passaient très bien, mais la deuxième partie de la journée s’est déroulée avec plus de heurts pour le pilote Red Bull à Melbourne.

Sixième des EL2, il a fait une sortie de piste qui a abîmé sa RB22 et surtout, il a perdu du temps de roulage en première partie de séance à cause d’une avarie mécanique à la sortie des stands, ce qui inquiète quelque peu le quadruple champion du monde.

"Lors des EL1, nous avons réussi à boucler un bon nombre de tours, mais lors des EL2, nous avons rencontré quelques problèmes. Nous travaillons actuellement à régler correctement la voiture, mais nous avons eu quelques difficultés avec l’adhérence et nous avons également fini dans le gravier" déplore Verstappen.

"Nous n’avons pas eu une journée complète sans incident, mais en termes de rythme, nous sommes là où je m’attendais à ce que nous soyons. Il reste encore beaucoup de travail à faire et nous allons analyser ce qui a fonctionné et ce que nous pouvons améliorer pendant la nuit. C’est la réalité pour le moment."

Isack Hadjar était plutôt satisfait de sa journée, après avoir signé le quatrième chrono des EL1 et le neuvième des EL2. Le pilote français a toutefois eu lui aussi quelques problèmes sur sa monoplace lors de la séance de l’après-midi en Australie.

"En EL1, tout s’est bien passé, mais en EL2, j’ai eu quelques problèmes avec la voiture. Je n’avais aucune constance et j’avais des difficultés avec l’équilibre de la voiture. On a fait des changements, on verra si ça améliore les choses" a noté Hadjar, qui explique les conséquences de cela.

"C’est le déploiement, et la constance dans le déploiement. J’ai dû adapter mes points de freinage, c’était chaotique. On s’y attendait, mais tant qu’on sait pourquoi et qu’on ne refait pas les mêmes erreurs, ça ira."

Paul Monaghan, ingénieur en chef de l’équipe, a détaillé les conséquences de la sortie de piste de Verstappen, qui a fait une embardée dans les graviers au virage 10, et a brisé son plancher.

"Je dirais qu’il y a de quoi nous occuper. Mais c’est réparable. Ce n’est rien de radical, mais c’est un sacré choc ; nous allons donc remettre tout ça en ordre et repartir" a déclaré Monaghan.

Globalement, l’ingénieur s’est montré relativement satisfait des performances de la RB22, d’autant plus que l’écurie a développé son propre moteur pour la première fois : "C’est fantastique. Un moteur flambant neuf, le nôtre, une nouvelle voiture, un nouveau règlement... et les deux monoplaces sont sorties de la voie des stands dès le début des EL1 en étant immédiatement compétitives."

Monaghan a aussi analysé la journée de Hadjar : "Isack prend ses marques. Il est très direct et sait ce qu’il veut. Quant à Max, il est fidèle à lui-même : déterminé, une âme de compétiteur."

"La voiture est plutôt bien équilibrée. Nous avons eu quelques petits soucis en EL2 qui nous ont un peu freinés. Notre objectif principal demain est de comprendre comment tirer le maximum de cette voiture, que ce soit en qualifications ou en course, et d’apprendre à le faire de manière constante en étant sûrs de notre coup. C’est notre plus grand défi."