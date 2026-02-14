Doohan veut ’mettre le passé derrière’ lui chez Haas F1 et rebondir

Jack Doohan est dans le retour dans le paddock de la Formule 1, après l’avoir quitté l’an dernier quand Alpine l’a licencié au bout de six courses. Désormais réserviste de Haas F1, il espère pouvoir prendre sa revanche sur le sport automobile.

L’Australien aurait dû aller en Super Formula, mais trois accidents en trois jours de tests à Suzuka ont quelque peu compromis ses chances. Il admet donc que les mois qui viennent de passer ont été difficiles, mais il compte rebondir avec cette nouvelle opportunité.

"C’est génial, j’ai eu un très bon accueil de Haas, ce qui est super, j’ai appris les noms et eu à connaître les gens, mais je suis impatient de me lancer" a déclaré Doohan à Bahreïn ce jeudi.

"Je ne dirais pas que ça a été les dix meilleurs mois de ma vie, mais je repars de zéro et je suis heureux de mettre le passé derrière moi, me lancer dans une nouvelle aventure en faisant table rase, repartir au tableau et être une éponge pour apprendre le maximum et contribuer autant que possible."

Outre le programme avec Haas, qui sera encore à préciser, il souhaite surtout reprendre la compétition pour se maintenir en forme : "Le plus important est que je puisse continuer à courir, j’ai peu couru ces deux dernières années car je n’avais pas couru en 2024 par choix de l’équipe [Alpine], et c’était pareil l’an dernier."

"Donc il est important que je continue à courir cette année, avec un programme que j’espère finaliser dans les prochains jours, pour structurer ma participation et m’assurer que je suis autant que possible sur les circuits ainsi qu’à l’usine quand il y a besoin. Ce sera structuré quand mes plans seront finalisés."

L’Australien pourrait rouler en Endurance cette année, en ELMS.

"J’ai passé les derniers jours à tester une LMP2, lundi et mardi. Vu le calendrier actuel et mon arrivée tardive en janvier, les options pour la compétition restent limitées. Mais je pourrais potentiellement participer à une course ELMS, en LMP2 et aux 24 Heures du Mans. Je choisirai la formule qui me permettra de passer le plus de temps possible en F1."

Doohan espère évidemment retrouver un baquet dans la catégorie reine.

"Absolument, mon objectif principal est de revenir l’an prochain. Je ne me contenterais pas d’être pilote de réserve en attendant. Mon but est de courir en Formule 1. Haas m’offre cette opportunité, et je suis impatient de la saisir."