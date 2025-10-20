McLaren F1 : une course ’correcte’ à Austin mais Stella aurait ’aimé’ une victoire

Andrea Stella reconnait que le résultat de McLaren F1 à Austin est décevant, car Lando Norris n’a rien pu faire face à Max Verstappen pour la victoire, ayant perdu du temps derrière la Ferrari de Charles Leclerc.

Mais le directeur de l’équipe de Woking veut tirer des points positifs, et notamment le rythme de la MCL39 une fois dans l’air propre. Des points qui limitent la casse après un Sprint qui a vu l’équipe subir un double abandon.

"D’habitude, j’apprécie davantage les victoires, mais je pense qu’après n’avoir marqué aucun point au Sprint, il était important de marquer des points et de terminer sur le podium. Mais on court pour gagner, donc c’est ce qui m’aurait satisfait. C’est encourageant que nous ayons confirmé avoir le rythme pour gagner" a déclaré Stella.

"Mais on n’a pas pu exploiter ce rythme car on a engagé une autre course pour Lando avec Charles, ce qui nous a coûté du temps. Sans Lando face à Charles pendant presque toute la course, la lutte pour la victoire avec Verstappen aurait été intéressante. C’est une confirmation positive après des courses difficiles."

"On n’a pas pu rattraper Verstappen, je pense que le rythme était là dans la voiture donc c’est prometteur. C’était important de marquer des points après la déception du Sprint, de finir sur le podium, de marquer de bons points avec Oscar si l’on considère qu’il a été en retrait tout le week-end."

"Du côté d’Oscar, il faut revoir la situation. Le rythme n’était pas excellent, mais je suis sûr qu’il reviendra en force au Mexique. On n’est pas satisfaits totalement mais c’est un dimanche correct."

L’Italien confirme qu’il a été décidé de manière collégiale de demander à Norris de reculer dans le deuxième relais entre ses deux attaques sur Leclerc : "C’était stratégique, on savait que si on passait toute la course derrière Charles, on aurait dégradé les pneus et on n’aurait jamais pu passer."

"On a décidé avec le pilote de laisser de l’espace, refroidir les pneus, on a regardé avec la télémétrie quand on voudrait y retourner, et quand on a eu des températures assez basses, on y est retournés et ça a fonctionné. C’était une bonne stratégie."

L’inquiétude grandit du côté de McLaren face à un retour de Max Verstappen, mais Stella préfère pour l’instant saluer le fait que son équipe parvienne à être au niveau du quadruple champion en titre. Une tactique qui consiste à faire de l’outsider le favori, mais qui donne l’impression que McLaren n’assume pas son statut actuel.

"C’est l’essence même de la Formule 1. C’était inhabituel d’avoir des écarts auparavant, c’est la norme en Formule 1. C’est serré, difficile de rivaliser avec Red Bull, avec Max Verstappen. C’est donc un privilège d’être là, nous avons le rythme pour y arriver."

"Il s’agit d’exécuter, d’y croire, et nous y croyons. Nous ne voulons jamais perdre le plaisir de le faire. La tension fait partie du jeu. Globalement, ce n’était pas ce que nous souhaitions, car nous voulions la victoire, mais des résultats encourageants pour le reste de la saison."

"Nous savions que nous étions un peu compromis en ne bouclant aucun tour en Sprint et, d’une certaine manière, cela nous rassure encore plus : nous avons le rythme dans la voiture et nous devons faire du bon travail pour le maintenir pour les prochaines courses."