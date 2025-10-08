Mekies s’attribue toujours ’zéro’ mérite dans le retour de Red Bull

Laurent Mekies refuse de s’attribuer le mérite du renouveau de Red Bull sous sa direction. Depuis qu’il a rejoint l’équipe, Red Bull a renoué avec la victoire à deux reprises, à Monza et à Bakou. Le retour en forme de Verstappen a soulevé des questions quant à son retour dans la course au titre de champion de F1 cette année.

À six manches de la fin, Verstappen compte 63 points de retard sur Oscar Piastri. Le Néerlandais é a terminé deuxième à Singapour, confirmant que la RB21 est désormais capable de performer sur différents types de circuits, et pas seulement sur ceux à faible appui aérodynamique comme Monza.

"C’est toujours zéro, les gars. C’est toujours zéro" a déclaré Mekies aux journalistes. "Et je le dis avec le même sérieux que lorsque je vous l’ai dit après Monza. L’amélioration des performances est essentiellement due au travail de tous ceux qui s’efforcent d’analyser les limites de la voiture, course après course."

"Qu’est-ce qui nous empêche d’exploiter le potentiel de la voiture ? Comment pouvons-nous améliorer les performances de la voiture ? Où devons-nous améliorer les performances pour que cela se traduise en temps au tour ? Et ce travail, encore une fois, avec les contributions extrêmement solides et claires de Max, ce travail porte ses fruits."

"C’est une bonne nouvelle, car en tant que groupe, cela confirme simplement que nous avons les meilleures personnes dont nous pouvons rêver. Et nous allons continuer à travailler, nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons continuer course après course et essayer de voir s’il y a encore des progrès à faire."

Interrogé sur les effets de Mekies et sur sa déclaration sur le fait qu’il n’en a pas, Verstappen est sceptique et pense que le Français mérite davantage de lauriers, même s’il note le travail effectué par l’équipe entière : "Je pense que Laurent est probablement trop gentil dans ce sens."

"Mais au final, ce qui est très positif, c’est que nous abordons cela comme un véritable travail d’équipe. Nous avons toujours essayé d’examiner les détails. Nous avons essayé de comprendre quelles étaient nos faiblesses. Et depuis quelques courses, cela s’est nettement amélioré."

"Peut-être que ce n’était pas aussi bien que le week-end dernier, mais parfois, on sort d’une course un peu perdu, sans comprendre pourquoi ni comment. Je pense que maintenant, nous comprenons pourquoi et comment nous pouvons nous améliorer. Et oui, en posant les bonnes questions, notamment grâce à l’implication de Laurent, ça fonctionne bien."