Ferrari en mode ’réunions d’urgence’ après des tensions internes

Les tensions internes chez Ferrari semblent s’aggraver, avec des informations faisant état d’une vive dispute entre le directeur de l’écurie, Frédéric Vasseur, et un ingénieur senior après les qualifications à Singapour.

Selon le Corriere dello Sport, des sources internes à Maranello affirment que Matteo Togninalli, le très respecté responsable de l’ingénierie piste chez Ferrari, était impliqué dans cette altercation. Cette confrontation refléterait la frustration croissante au sein de l’écurie face au manque de progrès de la SF-25.

Plusieurs ingénieurs seraient mécontents des critiques publiques de Charles Leclerc à l’égard de la voiture, après que le Monégasque a déclaré : "Mercedes a fait de grands progrès, tout comme Red Bull il y a quelques courses, mais pas nous. "

"Dans ces conditions, il est difficile d’être optimiste et de penser que la situation peut changer dans les dernières courses."

Cette discorde grandissante intervient alors que des spéculations circulent sur l’avenir de Leclerc et que certains suggèrent qu’Oscar Piastri, pourtant sous contrat à long terme avec McLaren, pourrait finalement le remplacer s’il quittait l’écurie après 2026.

Par ailleurs, La Gazzetta dello Sport rapporte que Ferrari aurait récemment renouvelé le contrat de Vasseur "uniquement parce qu’il n’y avait pas d’alternative sur le marché", mais note que " tout le monde à Maranello n’est pas d’accord avec la gestion interne de l’équipe, et qu’il existe des désaccords entre les différents départements de la Gestione Sportiva."

"Si le début de la saison prochaine devait ressembler de près ou de loin à celui-ci, la position de Vasseur serait probablement remise en question," a averti le quotidien italien. "Et alors, même les meilleures excuses ne seraient plus valables."

Ajoutant au sentiment de crise, le président de Ferrari, John Elkann, et le PDG Benedetto Vigna sont attendus à Maranello cette semaine pour "des discussions urgentes".