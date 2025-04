Mekies : Lawson est ’de bonne humeur’ malgré une nouvelle ’difficile à digérer’

Laurent Mekies, directeur de l’équipe Racing Bulls, mentirait s’il disait que Liam Lawson était « heureux » de la nouvelle de son départ de Red Bull.

De retour au sein de l’équipe junior depuis le Grand Prix du Japon ce week-end, Lawson a "quelque chose à prouver" et un "rôle important" à jouer. Si l’équipe parvient à ramener le Néo-Zélandais à un niveau de confiance élevé, Racing Bulls pense qu’il sera de retour à son meilleur rapidement.

"Je ne vous dirai pas qu’il était ravi de la nouvelle la semaine dernière, car c’était certainement difficile à digérer," confie le Français à Suzuka ce vendredi.

"Mais honnêtement, le lendemain, il était avec nous à Faenza pour le moulage du baquet, le surlendemain, il était de retour dans le simulateur, et nous voilà au Japon."

"Il est donc de bonne humeur. Il sait qu’il a un rôle important à jouer avec nous dans la bataille que nous menons au milieu de peloton. Il sait qu’il a quelque chose à prouver."

"Nous sommes donc tous conscients de son talent et il s’agit de trouver les conditions idéales pour le faire ressortir."

Interrogé sur l’ampleur des difficultés de Lawson chez Red Bull, Mekies a ajouté : "Je pense que nous avons tous été surpris, bien sûr."

"Je pense que personne ne s’attendait à ce qu’il soit dernier sur la grille pour ces deux courses. C’était certainement un concours de circonstances très délicat, mais vous dire que l’un d’entre nous l’aurait anticipé serait mentir."

"Cela étant dit, nous pensons avec une grande confiance que son talent n’a pas disparu et que nous repartons de là où nous l’avons laissé l’année dernière"

On a également demandé à Mekies quelle était l’influence de Racing Bulls sur les décisions des pilotes Red Bull.

"C’est donc une question intéressante. En tant qu’équipe, chez Racing Bulls, notre premier objectif est la compétitivité. Notre deuxième objectif est de former de jeunes talents pour la famille Red Bull."

"Notre mission est donc d’arriver à la fin de l’année, voire plus tôt dans certains cas, et de proposer un ou deux pilotes qui, espérons-le, intéresseront notre grand frère."

"Pour répondre à votre question, la saison dernière, nous avons estimé que c’était le cas pour les deux pilotes (Tsunoda et Hadjar), et c’est ce que nous avons présenté à Christian [Horner, directeur de l’équipe Red Bull], à Helmut [Marko, conseiller senior et responsable du programme pilotes Red Bull] et à l’ensemble de la famille Red Bull : deux pilotes qui, selon nous, sont capables d’évoluer au sein de l’équipe."

"Et ensuite, bien sûr, la suite de la décision leur appartient entièrement."

C’est logiquement Yuki Tsunoda qui a été retenu et Mekies pense que le Japonais sera à la hauteur.

"Oui, je suis sûr qu’il est prêt. Nous avons eu ces questions ici à maintes reprises par le passé et nous n’avons cessé de répéter que Yuki avait fait un progrès incroyable l’an dernier par rapport à ses saisons précédentes."

"Nous étions convaincus que s’il franchissait une nouvelle étape en 2025, ce serait un niveau très élevé. Et c’est exactement ce qu’il a fait. Bravo à lui."

"Il a appris la mauvaise nouvelle de sa ’non promotion’ chez Red Bull à la fin de la saison dernière. Il est parti au Japon. Il est revenu avec un état d’esprit très, très fort. Dès son retour à Faenza, il a travaillé d’arrache-pied. L’état d’esprit était là. L’attention portée à chaque détail était là."