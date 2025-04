Japon, EL2 : Piastri en tête, énorme accident pour Doohan

Après une première saison menée par Lando Norris et McLaren F1, c’est toujours sous un grand soleil que les EL2 du Grand Prix du Japon se sont disputés à Suzuka

La F1, la FIA et les motoristes vont se rencontrer pour évoquer la possibilité de revenir à des V10 dans la réglementation qui suivra les prochains V6, qui feront leurs débuts en 2026. Cette ère ne devrait pas être raccourcie, mais un changement d’architecture est encore envisagé pour l’horizon 2031, voire un peu avant.

La FIA a annoncé qu’elle utilise désormais une carte des circuits qu’elle communique aux équipes et aux pilotes, afin que ces derniers sachent où ils doivent abandonner leur voiture en cas d’arrêt en piste, afin de limiter les interventions de la voiture de sécurité.

Après un premier tour de piste, Carlos Sainz est rentré aux stands, déplorant un souci avec sa voiture, notamment dans le virage de Spoon, alors que la caméra embarquée montrait de gros rebonds dans le 130 R : "Quelque chose ne va pas avec la voiture, elle rebondit énormément au virage 13, vérifiez l’arrière".

Lewis Hamilton a signé le meilleur temps provisoire en 1’29"950. George Russell a pris la tête en 1’29"666 avant que la séance ne soit interrompue par un énorme accident de Jack Doohan, qui n’avait pas roulé ce matin pour laisser sa place à Ryo Hirakawa. Heureusement, l’Australien allait bien, mais il a été récupéré par la voiture médicale.

La vidéo de l’accident de Doohan montre que le DRS de l’Alpine A525 est resté ouvert dans le premier virage.

D’après Alpine, le pilote n’a apparemment pas refermé son DRS à l’amorce du premier virage. Une faute de pilotage qui aurait toutefois pu être évitée si l’équipe lui avait donné davantage de consignes après qu’il a manqué les EL1.

L’évacuation de l’épave de l’Alpine et la réparation des barrières ont pris du temps, et il restait 32 minutes quand la piste a été rouverte. Avec une demi-séance amputée pour tous les pilotes, ils étaient nombreux à se lancer en piste quand le feu est passé au vert au bout des stands.

Moins de sept minutes après la relance, le drapeau rouge a été de nouveau agité car Fernando Alonso a tanké son Aston Martin dans les graviers à l’extérieur de Degner. Heureusement pour l’Espagnol, aucun dégât n’était visible, à l’exception certainement du plancher.

Il restait moins de 19 minutes quand la séance a repris, après six minutes d’interruption, et les pilotes sont sortis en pneus tendres. Le programme des équipes a été fortement perturbé alors que cette séance aide traditionnellement à préparer les qualifs et la course dans des conditions similaires.

Charles Leclerc s’est porté en tête en 1’28"617, battu par Russell en 1’28"567. Max Verstappen a pris le troisième chrono et Lewis Hamilton s’est placé en tête en 1’28"544. Isack Hadjar a fait encore mieux en 1’28"518 !

Liam Lawson s’est placé troisième alors que les pilotes McLaren étaient dans un tour rapide. Oscar Piastri en a terminé avec le deuxième chrono à 0"025 de Hadjar, et Lando Norris a pris le meilleur temps en 1’28"163.

La séance a été interrompue par un troisième drapeau rouge ! Un carré d’herbe a pris feu dans le virage Dunlop, et il semble que ce soient les étincelles jaillissant des monoplaces à cet endroit du circuit qui ait provoqué ce feu, qui a pris rapidement !

Il restait sept minutes au moment où la relance a eu lieu, et les trois drapeaux rouges ont duré un total de 36 minutes. Cela a définitivement empêché les équipes de suivre un plan de simulation pour la course. Nul doute que les EL3 pourront servir en partie à cela demain matin, à partir de 4h30, heure française.

Piastri a pris le meilleur temps en 1’28"114, et le Britannique n’a pas réussi à répliquer. Verstappen a chaussé des pneus mediums et s’est plaint de "ne pas avoir de train avant. Je sous-vire partout", a déploré le Néerlandais.

Dans la dernière minute, un autre incendie s’est déclenché sur l’herbe à côté de la piste, avec une propagation très rapide des flammes ! Les pilotes ont donc regagné les stands après ce qui était un quatrième drapeau rouge.

Piastri et Norris signent donc un doublé pour McLaren, devant le surprenant Hadjar, puis Hamilton et l’autre Racing Bulls de Lawson. Russell suit devant Leclerc, Verstappen, Pierre Gasly et Carlos Sainz.

Alex Albon est 11e devant les Sauber et les Haas, puis Kimi Antonelli, Alonso, Yuki Tsunoda, Lance Stroll et le pauvre Doohan, qui est sorti du centre médical pendant la séance.