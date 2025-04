McLaren F1 démarre fort au Japon mais le travail a été perturbé

McLaren F1 a très bien lancé son week-end à Suzuka au Grand Prix du Japon, en signant un doublé chronométrique lors de la 2e séance d’essais libres.

Oscar Piastri a fini en tête devant son équipier Lando Norris, qui avait lui été en tête des EL1.

La MCL39 est dans le coup, assurément, mais le travail n’a pas été facilité avec le vent et les nombreux drapeaux rouges du jour.

"Avec une partie de la piste qui a été refaite mais pas d’autres, et des rafales de vent, c’était un défi !" explique l’Australien.

"Avec les rafales, on n’a pas la même voiture deux tours de suite, donc la journée a été compliquée."

"Les EL2 étaient en dents de scie avec les drapeaux rouges, donc il était difficile de trouver le rythme, mais à la fin de la journée, je me sentais plutôt à l’aise. Il reste encore quelques ajustements à faire, je suis satisfait de certains points aujourd’hui, mais ce n’était pas le plus facile dans l’ensemble. Les EL1 ont été difficiles à cerner, les EL2 étaient plus confortables."

Qui craint-il le plus pour le moment ?

"Les Mercedes ont l’air rapides, mais elles n’ont pas trouvé grand-chose avec les tendres et, dans ce genre de séance, il est difficile d’avoir une bonne lecture. Je suis confiant, nous avons un bon rythme pour le reste du week-end, mais il faut rester vigilant."

Norris a signé le 2e temps, à quelques centièmes de son équipier.

"C’était plutôt bien. Nous sommes bien placés. C’est délicat à cause du vent, et ça fait une grosse différence, surtout sur un circuit comme celui-ci. On est à la limite pendant longtemps. Le moindre coup de vent peut perturber considérablement la voiture."

"Je me sens toujours bien, j’ai l’impression que nous sommes dans une position raisonnable. Nous avons progressé, mais il reste encore des points à améliorer pour demain. Je suis content pour un vendredi."

Sur la hiérarchie, voit-il aussi Mercedes F1 comme la plus grande menace ?

"Je pense toujours que nous sommes au sommet. George était très rapide ce matin, aussi rapide que nous. Mercedes est bien placée."

"Red Bull semble un peu plus loin, mais ils ont certainement moins travaillé les qualifications. C’est donc normal, mais la séance a été chaotique. Ce n’était pas une bonne image de la position de chacun, peut-être que la première séance d’essais libres était un meilleur exemple de ce qu’il faut attendre."

"Je m’attends toujours à une bataille serrée demain. J’espère que ce ne sera pas trop le cas. J’espère que ce sera agréable et facile, mais je suis sûr que Mercedes au moins, et certainement George, nous mettra au défi demain."