Mekies est ’extrêmement fier’ que Red Bull ait eu une voiture pour gagner au Mexique

Red Bull a remporté sa troisième victoire de la saison lors du Grand Prix du Mexique, permettant à Max Verstappen d’avoir autant de succès en poche que George Russell cette année, et un de plus que Lando Norris. L’équipe a inscrit deux points de plus avec Isack Hadjar, ce qui lui offre désormais 17 points de marge sur McLaren F1 dans la lutte pour la troisième place du championnat du monde des constructeurs.

Laurent Mekies ne cachait pas sa satisfaction après l’arrivée, d’autant que la course n’a pas été de tout repos pour Verstappen, avec une cinquième place au départ, et une lutte intense contre les Ferrari tout au long de la course.

C’est lors d’un arrêt au stand que le Néerlandais a pris la tête aux dépens de Charles Leclerc, qui purgeait une pénalité de 5 secondes, et il a ensuite dû retenir Lewis Hamilton sur toute la phase finale de la course.

"C’est probablement la victoire la plus difficile, tout était très limite, on a réussi à garder la voiture devant nos rivaux dans toutes les conditions, aux deux départs, après la Safety Car, avec les pneus, il a géré pour extraire chaque milliseconde," a déclaré Mekies, qui était surpris que la RB22 ait une chance de victoire sur ce circuit.

"Il a fait un travail incroyable, et je suis extrêmement fier de toutes les personnes à Milton Keynes qui nous ont donné une voiture et un bloc propulseur qui sont de nouveau à ce genre de niveau sur un autre circuit."

"Il s’agit de notre troisième victoire lors des quatre dernières courses avec Max elle témoigne du talent, du travail acharné et de l’état d’esprit qui animent notre équipe. Tout le monde a accompli un travail remarquable ce week-end pour préparer la voiture dans des conditions difficiles et décrocher cette victoire si particulière."

"La course était loin d’être simple, avec l’intervention de la voiture de sécurité, le drapeau rouge et les départs arrêtés, mais Max a répondu présent, comme à son habitude, a livré une bataille acharnée jusqu’au bout et a amplement mérité cette victoire."

Mekies ne pouvait s’empêcher d’être déçu pour Isack Hadjar, victime d’une tentative de dépassement raté de George Russell dans le premier tour.

"La course a été difficile pour Isack, qui a été percuté par George et a dû remonter depuis le fond du peloton. À chaque fois qu’il progressait, les circonstances de course jouaient contre lui, pourtant, il n’a jamais baissé les bras, a multiplié les dépassements et a finalement manqué les points de peu."

"Je suis très fier de la manière dont l’équipe a relevé les défis spécifiques au Mexique, tant au niveau du châssis que de l’unité de puissance, et du niveau d’exécution, une fois de plus extraordinaire. Il nous reste encore des axes d’amélioration pour les dernières courses, et nous tirerons également des enseignements de cette victoire très spéciale."

Le Français a aussi salué le nouveau champion du monde de F1, Kimi Antonelli, qui devient le 36e pilote à remporter cette couronne, mais aussi le plus jeune de l’Histoire, et Mekies note que le monde de la Formule 1 apprécie son nouveau couronné.

"Je pense qu’on verra beaucoup de sourires dans le paddock aujourd’hui, tout le monde sera très heureux pour Kimi, c’est un gamin incroyable. Il a fait une saison qui va rentrer dans les livres d’Histoire, félicitations à lui et à l’équipe Mercedes. Un immense bravo à lui pour son titre de champion du monde. Il a fait preuve d’un niveau de performance exceptionnel et peut être très fier de ce que lui et son équipe ont accompli."