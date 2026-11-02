Bottas victime d’un violent accident à Mexico : Cadillac F1 ouvre une enquête

Cadillac F1 a vécu un Grand Prix de Mexico contrasté, marqué par la 300e participation de Sergio Pérez en Formule 1 et le spectaculaire accident de Valtteri Bottas au 46e tour. Le Mexicain a terminé 17e devant son public après avoir gagné six positions dès le premier tour, tandis que son coéquipier a été contraint à l’abandon après un violent impact au premier virage. Heureusement, le Finlandais est sorti indemne de cet accident, dont l’origine doit encore être déterminée. Malgré un résultat décevant et plusieurs problèmes opérationnels, l’équipe américaine estime avoir affiché son meilleur niveau de compétitivité relative depuis ses débuts en championnat.

Le Grand Prix de Mexico avait une importance particulière pour Sergio Pérez, qui disputait sa 300e course de Formule 1 devant son public. Parti de la 20e place, le pilote Cadillac a réalisé un excellent envol, gagnant six positions dans le premier tour pour remonter au 14e rang.

Son coéquipier Valtteri Bottas, 21e sur la grille, a également réussi son départ en gagnant quatre places pour se retrouver 17e.

Pérez a ensuite poursuivi sa progression jusqu’à la 13e position avant son premier passage aux stands. Mais une intervention trop longue, provoquée par un problème sur l’un des pistolets pneumatiques, lui a fait perdre un temps précieux et plusieurs positions.

Le Mexicain a tenté de revenir dans la deuxième partie de course, mais d’autres incidents et une pénalité de temps liée à un problème de capteur ont compromis ses chances de terminer plus haut.

"C’était une course agréable, mais chaotique, notamment parce que nous avons pu nous battre avec les voitures autour de nous et réaliser une belle progression pendant le premier relais. Nous avons réussi à remonter jusqu’à la 13e place et je me battais vraiment, en défendant bien ma position. Malheureusement, un arrêt au stand lent, à cause d’un problème avec l’un des pistolets pneumatiques, nous a coûté de précieuses positions en piste et a finalement compromis notre course. Nous nous sommes battus pour revenir pendant le deuxième relais, mais d’autres incidents et une pénalité de temps provoquée par un problème de capteur ont compliqué les choses."

Malgré cette 17e place, Pérez a retenu le plaisir d’avoir pu se battre avec des monoplaces plus rapides, mais surtout l’accueil réservé par les supporters mexicains tout au long de son week-end anniversaire.

"C’était formidable de pouvoir courir de manière compétitive et de se battre avec certaines voitures plus rapides. Mais surtout, cela a été un véritable plaisir d’être ici au Mexique cette semaine, de courir devant ces supporters incroyables et de ressentir tout leur soutien. Un immense merci à tous ceux qui sont venus aujourd’hui et nous ont encouragés pendant toute la course. Cela compte énormément. Je suis impressionné par ce que nous avons réussi à accomplir avec cette voiture et j’espère que nous pourrons conserver cette dynamique pour la saison prochaine."

Bottas indemne après un violent accident au premier virage

La course de Valtteri Bottas s’est achevée beaucoup plus brutalement. Au 46e tour, le Finlandais a été victime d’un accident à l’approche du premier virage, avec un impact suffisamment important pour nécessiter des examens médicaux de précaution.

Bottas a été pris en charge par les équipes médicales avant d’être autorisé à repartir, aucun problème de santé n’ayant été signalé à l’issue des contrôles.

Cadillac n’a pas encore déterminé la cause exacte de l’incident et a annoncé l’ouverture d’une enquête technique approfondie.

"Le choc a été violent à l’entrée du virage 1, mais heureusement, je vais bien. Merci à l’équipe médicale de m’avoir examiné et à toutes les personnes qui sont intervenues sur place. C’est la preuve du travail considérable accompli par la FIA depuis de nombreuses années pour rendre notre sport aussi sûr que possible."

Le Finlandais a insisté sur la nécessité de comprendre précisément ce qui s’était produit, afin d’éviter qu’un tel accident puisse se reproduire.

Il a également regretté de ne pas avoir pu terminer une course qui avait pourtant commencé de manière encourageante.

"Nous devons tout examiner minutieusement en équipe pour comprendre exactement ce qui s’est passé et nous assurer d’en tirer les enseignements. Nous avions réalisé un très bon premier tour et gagné plusieurs positions, donc c’est décevant de ne pas terminer une nouvelle course. Nous allons maintenant nous regrouper et nous concentrer sur la poursuite de nos progrès à São Paulo la semaine prochaine."

Budkowski : "Notre week-end le plus compétitif"

Marcin Budkowski, directeur de Cadillac, a d’abord exprimé son soulagement concernant l’état de santé de Bottas.

L’équipe entend mener une investigation complète pour identifier la défaillance à l’origine de son accident et prendre les mesures nécessaires.

"Cela a été une journée très mouvementée à Mexico. Tout d’abord, tout le monde est soulagé que Valtteri aille bien après son accident au 46e tour. Nous allons enquêter de manière approfondie sur la cause de cette défaillance et nous assurer que de tels accidents ne se reproduisent pas."

Sur le plan sportif, Budkowski considère néanmoins que Cadillac a réalisé son meilleur week-end de la saison en matière de rythme relatif.

Les deux pilotes ont pu évoluer au contact du peloton, une progression encourageante pour une équipe qui dispute sa première saison en Formule 1.

Le responsable français a particulièrement salué les départs de Pérez, tout en regrettant les problèmes matériels rencontrés lors des arrêts au stand des deux voitures.

"Pour retenir les aspects positifs, cela a été notre week-end le plus compétitif en termes de rythme relatif et c’était très encourageant de voir nos deux pilotes se battre au sein du peloton. Ils ont tous les deux pris d’excellents départs, particulièrement Checo, qui a réalisé des premiers tours phénoménaux après les deux départs et s’est retrouvé jusqu’à la 13e place à un moment donné. Nous avons rencontré des problèmes de matériel lors des deux arrêts au stand, ce qui a coûté du temps et des positions en piste à nos deux pilotes."

Budkowski a également tenu à souligner l’importance du cap franchi par Pérez devant son public, avant de féliciter Kimi Antonelli, devenu champion du monde à l’issue de cette course.

"Félicitations à Checo pour son 300e départ historique en Grand Prix. Cela a été une semaine mémorable pour lui et pour toute l’équipe à l’occasion de sa course à domicile. Je voudrais également saluer la saison remarquable de Kimi [Antonelli]. Bravo à lui et à son équipe."

Malgré les progrès constatés sur la piste, Budkowski ne souhaite pas minimiser les erreurs qui ont empêché Cadillac de tirer pleinement parti de sa compétitivité.

Les problèmes rencontrés lors des arrêts au stand, ajoutés à la pénalité de Pérez et à l’abandon de Bottas, ont privé l’équipe d’un meilleur résultat.

Pour le directeur de Cadillac, ces difficultés sont d’autant plus frustrantes que l’écurie cherche précisément à compenser les limites de sa monoplace par une exécution irréprochable en course.

"Malgré les limites de notre package actuel, nous visons toujours une exécution opérationnelle solide, et nous n’avons pas été à la hauteur aujourd’hui. Il y a beaucoup de choses à analyser et sur lesquelles agir avant une autre course importante au Brésil le week-end prochain."

Cadillac se rendra donc directement à Interlagos pour le Grand Prix de São Paulo, avec plusieurs priorités : comprendre l’accident de Bottas, corriger les problèmes rencontrés dans les stands et poursuivre les progrès de performance observés à Mexico.