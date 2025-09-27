McLaren F1 prévient Piastri et Norris pour la fin de la saison
Un facteur devient crucial avec le retour de Verstappen dans la course
Le directeur de l’écurie McLaren F1, Andrea Stella, a déclaré que la marge d’erreur pour Lando Norris et Oscar Piastri s’était réduite après les récentes victoires consécutives de Max Verstappen.
Verstappen a triomphé en Italie avant de monter sur la plus haute marche du podium deux semaines plus tard à Bakou, remportant ainsi son sixième Grand Chelem en carrière.
Cela a donné lieu à des spéculations selon lesquelles Verstappen pourrait devenir un facteur déterminant dans la lutte pour le titre, qui s’est jusqu’à présent largement jouée entre Norris et Piastri.
Stella a souligné sa conviction que Verstappen est un prétendant au championnat, malgré ses 69 points de retard sur le leader Piastri.
Le patron de McLaren va plus loin et a ajouté que le Néerlandais est désormais un facteur que Norris et Piastri doivent prendre en compte dans leur propre bataille en évitant au maximum les erreurs.
"Lorsque vous courez au plus haut niveau de la Formule 1, la compétition est si serrée que vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre la moindre erreur. Il y aura toujours des prétendants prêts à en profiter."
"Avant, cela aurait pu être Mercedes au Canada ou Max en début de saison. Nous ne devons pas oublier que Red Bull a remporté deux courses en début de saison et que, si tant est, ses performances ont baissé."
"Il semble maintenant que l’équipe ait retrouvé son chemin. En ce qui concerne le championnat des pilotes, la marge d’erreur est certes encore plus réduite, mais c’est toujours la philosophie lorsque l’on court en Formule 1."
Cependant, Stella a affirmé que McLaren pouvait tirer des leçons du week-end à Bakou, où l’équipe a dû faire face à des problèmes de fiabilité pour Piastri et à un autre arrêt au stand trop lent pour Norris.
"Espérons que certaines des imprécisions et des problèmes qui se sont accumulés ce week-end se soient condensés, car non seulement nous n’avions pas une voiture assez rapide, mais nous avons également eu des problèmes de fiabilité qui ont coûté du temps à Oscar pendant les essais. Il y a donc beaucoup à retenir pour les pilotes, mais aussi pour l’équipe."
