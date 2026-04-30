Red Bull prévient que ’tous les problèmes ne sont pas résolus’ sur la RB22

Red Bull est prête à reprendre la saison 2026 de Formule 1, ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Miami, où l’équipe alignera une version revue de sa RB22, avec un package d’évolutions développé pendant la pause forcée d’un mois.

Laurent Mekies, le patron de l’équipe, se félicite d’avoir pu travailler avec Max Verstappen et Isack Hadjar pendant plusieurs semaines, afin de peaufiner les évolutions et la gestion de l’énergie revue selon les modifications du règlement 2026.

"Tout le monde chez Red Bull Racing est impatient de reprendre la course après cette pause forcée. Il est indéniable que ces dernières semaines ont été utiles aux écuries, à la FIA et à la Formule 1" a déclaré Mekies, qui veut toutefois rester prudent sur les progrès de l’équipe.

"Elles ont permis aux équipes de développer davantage ces voitures très récentes et aux trois parties de travailler ensemble pour affiner le règlement en se basant sur les enseignements des trois premiers Grands Prix. Dans les faits, Miami sera un redémarrage de la saison après cette pause inattendue et exceptionnellement longue."

"De notre côté, tout le monde a travaillé d’arrache-pied à Milton Keynes, tant sur le châssis que sur l’unité de puissance, avec l’implication de Max et Isack. Nous ne nous attendons pas à avoir résolu tous nos problèmes d’un seul coup, mais nous avons certainement pour objectif d’offrir à Max et Isack une voiture avec laquelle ils se sentiront plus à l’aise pour attaquer."

"En fin de compte, seule la piste de Miami révélera la qualité du travail accompli et tout ce qu’il nous reste à trouver. Le Grand Prix de Miami est également la première des trois courses organisées aux États-Unis cette saison, c’est donc un moment important pour nous, car Red Bull Ford Powertrains y fait ses débuts en Amérique du Nord."

Max Verstappen a commenté sa journée de tournage à Silverstone, durant laquelle il a pu tester le nouveau package de la RB22. Le quadruple champion du monde de F1 ne parle pas de l’efficacité du package mais se félicite d’avoir pu rouler à son volant.

"Ça fait vraiment du bien d’être de retour dans la voiture après une petite pause. Même s’il s’agit d’une journée de tournage, c’est agréable de voir tout le monde. C’est toujours plaisant de retrouver l’équipe et de se réhabituer aux vitesses d’une F1 avant de se rendre à Miami, dans ce sens, c’était une bonne journée pour moi" a déclaré le Néerlandais.

"Je sais que nous avons eu une assez longue pause, mais ce n’en a pas vraiment été une, car l’équipe a travaillé dur pour essayer de comprendre ce que nous pouvions améliorer sur la voiture. Je suis très impatient de voir ce que nous pouvons faire à Miami et j’espère que nous pourrons nous rapprocher un peu des trois meilleures équipes."