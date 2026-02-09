Cadillac F1 a pris la piste sur le circuit de Sakhir avec sa nouvelle livrée

La nouvelle Cadillac a bien effectué aujourd’hui à Bahreïn sa deuxième journée de tournage promotionnel de 200 kilomètres, avant les essais qui démarrent mercredi, ce qui nous a permis de voir les couleurs définitives en action (voir la galerie ici).

L’équipe américaine a fait sensation cette nuit en dévoilant sa livrée 2026 de Formule 1 à travers un double lancement spectaculaire, combinant une présentation à Times Square et une diffusion lors de la couverture du Super Bowl.

À mesure que la saison inaugurale de l’écurie approche, Cadillac a choisi de marquer les esprits en associant l’un des lieux les plus emblématiques de New York à une publicité télévisée diffusée pendant la grande finale de la NFL, disputée cette année à Santa Clara, en Californie.

Une nouvelle étape majeure dans l’ascension du projet Cadillac F1, sur laquelle est revenu le PDG Dan Towriss, s’exprimant auprès des médias quelques heures après l’événement.

"C’était une soirée extraordinaire pour nous, pouvoir montrer la voiture au monde entier et lancer officiellement cette équipe."

"C’est un moment qui permet de mesurer tout le travail accompli pour arriver jusque-là. Mais le lancement de la livrée, de notre livrée de course, représente surtout un point d’inflexion. Désormais, tout est tourné vers la course. Nous avons beaucoup parlé du processus d’entrée en F1 et de la construction de l’équipe depuis zéro, mais maintenant, il s’agit de courir."

Towriss a également souligné la rapidité avec laquelle l’équipe est passée de la scène médiatique à la piste.

"Au moment même où nous parlons, la voiture est déjà en piste à Bahreïn pour des journées promotionnelles. C’est encore une journée très symbolique pour nous, et c’était formidable d’enchaîner le lancement de la livrée et les premiers tours de roues seulement quelques heures plus tard."

Une livrée noire et blanche chargée de symboles

Le dirigeant américain a également expliqué le choix du design bicolore noir et blanc, qui n’a rien d’anodin.

"Ces couleurs ont une véritable signification pour nous. Le noir représente l’audace de la voiture. Quand on regarde ce côté-là, elle paraît plus agressive, avec du caractère."

"Le blanc, quant à lui, est la couleur historique de la course automobile américaine. Nous voulions absolument qu’il soit présent. Il évoque quelque chose de frais, de propre, d’optimiste. La livrée, c’est l’identité de l’équipe, et ce contraste représente parfaitement qui nous sommes."

Towriss a également évoqué le lien avec l’identité de la marque Cadillac.

"Certains associent Cadillac à son blason rouge, jaune et bleu. Mais dans l’univers de la haute performance, Cadillac adopte une identité monochrome. C’est un aspect de la marque que nous voulions mettre en avant en Formule 1, le sommet du sport automobile."

Des performances qui n’ont pas rassuré à Barcelone...

En termes de performance, Towriss reconnaît que l’équipe sera en retrait sur le plan aérodynamique pour le Grand Prix d’Australie, manche d’ouverture de la saison. Cependant, il s’attend également à être compétitif face aux autres équipes au fil de l’année.

"Il reste encore beaucoup de questions sans réponse," a déclaré Towriss lorsqu’on l’a interrogé sur les attentes en matière de performance.

"Nous en apprendrons beaucoup plus au cours des deux prochaines semaines d’essais à Bahreïn quant au niveau de développement des voitures."

"Barcelone était principalement consacré à la mise au point et aux tests des systèmes, car tout ce que nous développons est nouveau. Il s’agit de la première colonne de direction, du premier système d’alimentation, de toutes ces pièces. L’accent est donc mis sur la fiabilité. Nous verrons ensuite comment les performances évoluent. Tout dépendra du rythme de développement."

"Je m’attends à être en retrait sur le plan aérodynamique au départ à Melbourne, mais à mesure que nous collecterons davantage de données, le développement de cette voiture sera rapide. Nous comptons bien rivaliser avec les autres équipes et nous verrons comment les choses évoluent."

Towriss précise que les progrès ne seront pas mesurés en points, car ce serait un objectif arbitraire, et que l’accent sera mis sur la progression de Cadillac au classement.

"Marquer des points serait un objectif arbitraire," a déclaré Towriss lorsqu’on lui a demandé s’il était prévu de marquer des points en 2026. "Je veux me concentrer sur le niveau de domination des autres équipes, sur la performance des autres voitures en piste, et voir combien de voitures nous pouvons dépasser dès la première année pour progresser au classement."

"Et deuxièmement, il y aura aussi le rythme de développement de cette voiture. Nous avons évidemment une vision à long terme pour l’équipe et c’est sur cela que nous allons nous concentrer."

"Je pense que se focaliser sur les points marqués dès le départ serait à la fois arbitraire et témoignerait d’une vision à court terme. Ce qui nous intéresse, c’est de réussir dans ce sport sur le long terme."

Information intéressante révélée par Towriss lors de sa conférence avec les journalistes cet après-midi : il n’a pas dévoilé le nom du châssis de la première Cadillac F1, mais a laissé entendre qu’il s’agissait d’un nom spécial et que ce nom serait rendu public dans les semaines à venir. Forcément avant Melbourne !