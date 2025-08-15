McLaren F1 : Piastri est-il prêt à ’prendre trop de risques’ face à Norris ?

Lando Norris et Oscar Piastri ont davantage de raisons de faire des erreurs que Max Verstappen quand il dominait chez Red Bull. C’est l’avis de Ralf Schumacher, qui pense que la lutte entre les deux pilotes McLaren F1 les oblige à être à la limite constamment, alors que l’on a vu l’Australien sortir à Melbourne, et le Britannique percuter le mur au Canada.

"On peut appeler ça des erreurs, mais on peut aussi dire qu’ils poussent simplement leurs limites pour obtenir un peu plus" a déclaré Schumacher. "Ils veulent s’imposer comme les pilotes les plus rapides de l’équipe."

"Max n’a pas vraiment eu d’adversaire sérieux au sein de l’équipe jusqu’à présent. Cela est en partie dû à lui-même et en partie à ses coéquipiers. Du coup, tout semble toujours facile pour lui, comme c’était le cas pour mon frère à l’époque."

"C’est différent avec Piastri et Norris. Ils doivent se donner à fond à chaque fois pour battre l’autre et assurer leur place au sein de l’équipe. Et cette place est extrêmement importante pour le développement futur de la voiture. Plus la pression est forte, plus le risque de commettre une petite erreur est grand, logiquement."

"Vous l’avez également vu avec Leclerc au début de la saison. Il a désormais assuré sa place. Vous n’avez alors plus besoin d’aller jusqu’à la limite, de prendre ce petit risque supplémentaire qui pourrait vous faire bloquer vos roues, dépasser les limites de la piste ou rouler trop vite sur un vibreur."

Actuellement, l’Allemand donne un léger avantage à Piastri, mais il note que l’Australien a affiché des faiblesses récemment : "Avant, j’aurais dit que Lando était le pilote le plus complet. Mais Oscar a surmonté ses faiblesses de l’année dernière. Il était trop dur avec les pneus et ne parvenait pas à suivre le rythme de la course. Aujourd’hui, il a les nerfs solides et il est rapide."

"Je les vois tous les deux au même niveau. Un abandon ou une erreur peuvent décider du championnat du monde. Piastri a failli entrer en collision avec Norris à deux reprises, en Autriche et en Hongrie. Je vois le danger qu’Oscar prenne trop de risques lorsqu’il voit le titre à portée de main. Cela peut parfois mal tourner."

Schumacher pense que le PDG de McLaren, Zak Brown, devrait calmer ses pilotes après deux accidents évités de peu en Autriche et en Hongrie : "C’est vraiment plus de la chance que du talent qui a empêché ces deux-là de se percuter. C’est pourquoi je pense qu’ils devraient tous se calmer un peu."

"Sinon, à un moment donné, on va se retrouver avec un Zak Brown furieux devant les caméras parce qu’ils se sont fait sortir de la piste l’un l’autre. Vous voyez à quel point la pression est forte. Si vous regardez Mark Webber, le manager de Piastri, il était tout sauf enthousiaste, car il veut évidemment que Piastri dépasse Norris."

"Écoutez, Norris est un excellent pilote, et il peut certainement devenir champion du monde, mais personne dans l’équipe ne pense qu’il est Max Verstappen ou quelque chose comme ça. Donc Webber a dû penser que Piastri rejoindrait l’équipe et deviendrait ensuite le super-héros. Ça fait quelque chose à un gars comme ça."