Est-ce que Hamilton ’garde en tête’ 2026 pour ne pas se démotiver ?

Günther Steiner espère pour Lewis Hamilton qu’il parviendra à profiter du changement de règlement pour se remettre au niveau. L’ancien patron de Haas F1 note que le pilote Ferrari n’a pas réussi à être à l’aise avec les voitures de la génération actuelle, et il s’attend à le voir parier sur la nouvelle ère qui s’ouvre l’an prochain pour se relancer.

"Avec les nouvelles voitures à effet de sol, Lewis a connu des difficultés dès le début. Et en 2026, il y aura de nouvelles voitures, de nouveaux moteurs, et personne ne sait qui sera le plus performant à ce moment-là" rappelle Steiner.

"Peut-être se dit-il ’je vais garder ça en tête jusqu’en 2026’. Mais si ça ne marche pas non plus, alors c’est fini. Même si ce n’est pas du jour au lendemain. S’il voulait arrêter, il le dirait bien à l’avance pour que l’équipe ait le temps de trouver un remplaçant."

L’Italien pense que Hamilton est embarqué dans un travers qui le pousse à vouloir trop réussir coûte que coûte : "Évidemment, il faut serrer les dents, donner tout ce qu’il a, mais ne pas trop se prendre la tête. Ne pas penser constamment à ce que les autres pensent ou disent."

"S’il ne peut pas battre Charles, essayer de rester avec lui. Le plus grand ennemi, c’est la pression interne. Et pour l’instant, il en fait trop. Il veut forcer les choses. Mais si vous savez que la performance n’est pas au rendez-vous, alors faites de votre mieux et vous verrez : la décontraction, la confiance et le rythme reviendront."

Selon Steiner, il n’est pas exclu que le septuple champion du monde décide de ne pas prolonger son contrat et à y mettre un terme à la fin de la saison, dans le cas où il ne changerait pas d’état d’esprit.

"La pause estivale sera pour lui un moment de réflexion. Peut-être reviendra-t-il plus détendu après la pause, et ses performances s’amélioreront. Mais peut-être pas, et je l’imagine bien dire à la fin de l’année ’ça suffit. Je ne vais pas m’infliger ça une année de plus’."

"Il a de nombreux centres d’intérêt en dehors de la Formule 1 ; c’est une marque à part entière. Beaucoup de pilotes ont besoin de la F1 comme tremplin. Lewis n’en a plus besoin. Et c’est précisément ce qui lui permet de tirer plus facilement un trait sur cette expérience."

Steiner reconnait que si Hamilton n’arrive pas à se reprendre, il sera temps d’admettre que le transfert chez Ferrari n’a pas fonctionné, et de mettre un terme à sa carrière : "Il a perdu confiance en lui. Si vous ne croyez plus en vous, vous ne pouvez pas être performant."

"Rappelez-vous, quand son transfert chez Ferrari a été annoncé, cela a fait beaucoup de bruit. Pour moi aussi. Le septuple champion du monde chez la Scuderia, cela ressemblait à un conte de fées."

"Et bien sûr, il avait de grandes attentes envers lui-même. L’âge joue toujours un rôle, je le remarque moi-même, mais il est en pleine forme. Bien sûr, on ne devient pas plus rapide avec l’âge, mais il peut certainement continuer à piloter à un bon niveau pendant encore quelques années."

"Mais lorsque la réalité ne correspond pas aux attentes, on perd confiance en soi. Et si on ne prend plus de plaisir, si on se rend compte qu’on se débat, alors ça ne sert à rien. Il vaut mieux dire : j’ai essayé, ça n’a pas marché, et j’arrête."