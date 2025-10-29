Alpine F1 a ’tout donné’ mais le GP du Mexique a été ’difficile’

Alpine F1 a connu un week-end cauchemardesque à Mexico, avec une A525 qui n’a pas été au niveau de la concurrence. Après des qualifications terminées aux 18e et 20e places, Pierre Gasly et Franco Colapinto étaient derniers à l’arrivée, à près de 40 secondes de Lance Stroll devant eux.

Steve Nielsen, qui gère l’équipe sous les ordres de Flavio Briatore, tire évidemment un bilan décevant de ce week-end mexicain, durant lequel l’équipe a confirmé être la dernière force du plateau, et après lequel elle accuse 40 points de retard sur Sauber, neuvième au classement.

"Nous savions que l’après-midi serait difficile, et cela s’est confirmé" admet Nielsen. "Il faut saluer Pierre et Franco, qui ont tout donné malgré une situation compliquée, une voiture délicate à piloter et peu d’occasions de se battre véritablement en piste."

"Côté stratégie, nous nous sommes adaptés à mi-course en faisant le pari de passer les tendres plus tôt avec Pierre, comme nous avons vu d’autres concurrents les faire fonctionner plus longtemps que prévu. À ce moment-là, nous savions que Franco tiendrait plus longtemps avec les durs et que les deux voitures se retrouveraient en fin de course."

"Avec les leaders et les drapeaux bleus, nous avons traité les deux monoplaces équitablement et prudemment pour ne pas gêner ceux qui nous doublaient, tout en leur donnant la possibilité de se battre sans prendre de risque inutile."

"Ce week-end a été difficile pour l’équipe. Bravo à tous pour leurs efforts constants, sur la piste comme dans les usines. Nous allons tous nous revoir à Enstone la semaine prochaine avant de partir pour São Paulo."