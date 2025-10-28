Sauber F1 a vécu un dimanche ’mitigé’ à Mexico, Wheatley félicite Haas

Sauber F1 a arraché un point au Grand Prix du Mexique avec la dixième place de Gabriel Bortoleto, mais l’équipe n’a pas connu un dimanche parfait sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, avec l’abandon de Nico Hülkenberg.

Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe, admet que le bonheur de l’équipe a été quelque peu gâché par ce problème mécanique qui a poursuivi le pilote allemand depuis le départ jusqu’à son abandon.

"Ce fut une journée de course mitigée pour l’équipe" reconnait Wheatley. "Malheureusement, Nico a connu un problème de puissance pendant le tour de formation, ce qui signifie qu’il a pris le départ de la course avec une F1 à la performance compromise."

"Il a fait un excellent travail pour contourner le problème, mais nous avons finalement dû prendre la décision difficile de retirer la voiture pour des raisons de fiabilité. Du côté positif, Gabi a réalisé une course exceptionnelle. Partir en 16e position et terminer dans les points en 10e position n’est pas une mince affaire."

"Il a géré ses pneus de manière brillante, a parfaitement exécuté notre stratégie et a fait preuve d’un talent exceptionnel dans les derniers tours, en particulier dans sa bataille avec Hadjar. L’équipe des stands a effectué un excellent arrêt qui lui a permis de gagner une position cruciale sur la piste."

L’ingénieur a tenu à saluer la performance de Haas et ses 14 points marqués, qui ont provoqué l’inversion de leurs places au championnat : "Il faut également rendre hommage à Haas et Oliver Bearman. Ils ont fait un travail fantastique."

"Nous ne pouvons que les féliciter, même si cela fait évidemment mal de les voir remporter autant de points dans une bataille aussi serrée dans le peloton. La bonne nouvelle, c’est que nous allons pouvoir recommencer dans deux semaines, lors du premier Grand Prix à domicile de Gabi."