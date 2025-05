Alonso va en Q3 à domicile, Stroll pourrait être disqualifié en Espagne

Fernando Alonso s’est qualifié dixième du Grand Prix d’Espagne devant son public, et il ne cache pas sa satisfaction. Le pilote Aston Martin F1 se félicite d’un week-end solide et régulier et de performances satisfaisantes.

"C’était bien, tout le week-end a été bon, on a toujours été dans le top 10, dans toutes les séances et en qualifications. Pour un dixième en qualifs, vous pouvez terminer septième ou dixième, on est derniers de ce groupe malheureusement mais on verra ce qu’on peut faire demain" a déclaré Alonso.

Le double champion du monde espère enfin débloquer son compteur de points, lui qui vit son pire début de saison depuis 2015 : "On verra, à Imola et Monaco on méritait d’être dans les points, et on n’y est pas parvenus. J’espère qu’on y arrivera ici."

Lance Stroll est frustré de sa 14e place en qualifications car il n’a pas réussi à faire mieux tout au long du week-end au volant de l’AMR25 : "Non, c’était mauvais tout le week-end, j’étais en difficulté avec la voiture et je n’ai pas réussi à faire des tours propres."

"J’avais des problèmes d’équilibre et c’est un mauvais week-end pour l’instant. Il me manque de la stabilité en entrée, sur les freins, et j’ai du sous-virage. Je n’arrive pas à contourner cela et c’est difficile."

La situation pourrait s’aggraver pour Stroll, sous le coup d’une enquête des commissaires pour ne pas s’être présenté à la pesée quand ça lui était demandé. Un manquement que Jo Bauer, délégué technique de la FIA, a transmis aux commissaires. Il pourrait être disqualifié et devoir s’élancer des stands.

"Après la deuxième séance de qualifications, le pilote Lance Stroll, voiture numéro 18, n’a pas respecté la procédure de pesée des pilotes après les qualifications, telle que définie dans le point 13 des Notes d’épreuve du directeur de course."

"D’une part, le pilote est resté 5 minutes dans le garage de l’équipe avant de se rendre à la balance et, d’autre part, il n’y a pas procédé dans la voie des stands. Je soumets la question aux commissaires sportifs pour examen."