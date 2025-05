McLaren F1 doit composer avec une MCL39 un peu trop ’nerveuse’ à Monaco

Oscar Piastri a admis avoir connu un début de week-end « très chaotique » au Grand Prix de Monaco après un accident aux essais libres.

Après avoir signé le cinquième temps de la première séance d’essais libres, Piastri a terminé la journée en deuxième position, avec un léger crash à Sainte Dévote.

Il a toutefois été surpris de voir Charles Leclerc en tête des chronos. Le rythme de Ferrari sur un seul tour lancé a été une faiblesse notable de Ferrari cette année – aucun de ses pilotes n’a atteint la Q3 à Imola la semaine dernière.

"C’est compliqué ! La journée a été mouvementée et j’ai tapé à Sainte Dévote. Quand on a tout en main, le rythme est plutôt bon mais la voiture est nerveuse sur les bosses à cet endroit. J’ai tiré droit et heureusement je n’ai cassé que l’aileron avant."

"Ce n’est pas si simple, donc il y a des choses à surveiller, surtout pour moi, la journée a été très mouvementée. Je vais essayer de me remettre à zéro, car la voiture est au bon rythme."

"Ferrari a l’air bien plus forte qu’avant. Mais aujourd’hui, c’était plutôt brouillon de mon côté, car j’étais assez nerveux."

Lando Norris était 4e temps du jour, à près de 3 dixièmes de son équipier.

"Il y a du travail à faire encore sur la voiture, qui est un peu trop nerveuse et rigide sur les bosses."

"Je n’étais pas en pleine confiance quand il a fallu augmenter le rythme. Ferrari semble avoir trouvé des réponses car leur progrès sur le lent est spectaculaire."

"Je ne m’inquiète pas pour le moment, je sens que je peux aller chercher les dixièmes qui me manquent et revenir devant demain. Nous allons travailler ce soir à un plan pour demain."