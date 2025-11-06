Bortoleto tire le bilan de ce qu’il a ’appris’ pendant sa première saison en F1

Gabriel Bortoleto a découvert le tourbillon qu’est la Formule 1 cette année, lors de ses débuts avec Sauber F1. Une première saison marquée d’abord par les difficultés de son équipe, puis par des progrès qu’il a su saisir à titre personnel pour montrer ses qualités.

Une trajectoire qui est satisfaisante car elle lui a permis de trouver ses marques sans pression lors des premières courses, et de comprendre les rouages pendant qu’il n’était pas encore en mesure de décrocher de bons résultats. Il revient sur ce qu’il a appris et ce que signifie le fait d’être au plus haut niveau du sport auto.

"C’était un grand accomplissement dans ma carrière que de rejoindre la Formule 1" déclare Bortoleto auprès du site officiel de la F1. "C’est mon rêve depuis que j’ai commencé à courir et évidemment, presque un an maintenant, c’est une sensation incroyable."

"Cette saison a été très longue jusqu’à présent. Beaucoup de courses, beaucoup de choses à apprendre de mon côté et beaucoup de temps passé avec l’équipe aussi. Mais, oui, c’est une sensation géniale."

Alors que le Grand Prix de São Paulo marque la 21e manche sur 24 cette saison, Bortoleto approche de la fin de sa saison de rookie, et certaines choses l’étonnent encore : "La quantité d’engagements médiatiques que nous avons en Formule 1, c’est irréel, il y en a tellement !"

"C’est clairement l’une des choses qui m’a le plus surpris. Il faut toujours garder un bon niveau d’énergie et tu as tellement d’événements auxquels assister pendant la semaine, sans parler de toutes les réunions. Tout devient beaucoup plus professionnel, et il faut s’adapter."

S’adapter est essentiel pour quiconque fait ses premiers pas en F1, où les obligations hors-piste sont presque aussi intenses que la course elle-même. Mais Bortoleto ne pourrait pas rêver de meilleurs mentors que Max Verstappen, avec qui il court sur iRacing, et son manager Fernando Alonso.

"Quand ils ne sont pas en piste, ils font ce qu’ils aiment chez eux, ils se détendent, et je pense qu’ils récupèrent leur énergie pour arriver à un nouveau week-end prêts pour la course suivante."

"J’ai appris de Fernando et de Max, en les observant, en voyant comment ils se comportent en dehors de la piste et tout le reste. Je pense qu’il y a toujours du travail à faire pour moi. J’ai encore le sentiment que je dois franchir une étape dans ce domaine."

"Mais je me sens beaucoup plus à l’aise maintenant en arrivant aux week-ends, beaucoup plus détendu, avec un bon niveau d’énergie le dimanche, encore assez élevé pour performer au mieux, alors qu’au début de la saison, j’avais l’impression d’être déjà épuisé avant même de commencer les essais, parce que je mettais trop d’énergie dès le mercredi ou le jeudi."

"Il est facile de se dire qu’il faut tout donner pour prouver sa valeur. Mais parfois, c’est en en faisant un peu moins. Je continue à beaucoup travailler, à étudier, à m’investir, je crois toujours que j’en fais beaucoup. Mais j’en fais un peu moins qu’au début de la saison dans certains domaines, avec plus de qualité, avec plus de compréhension."

Le Brésilien avait déjà dit qu’il roulait dans son simulateur personnel après les week-ends de Grand Prix, et il confirme que c’est l’un de ses passe-temps favoris quand il est chez lui.

"C’est ce que j’aime dans ma vie privée. C’est rentrer chez moi et faire du sim, passer du temps avec mes amis, jouer, piloter d’autres voitures et faire des essais en F1. Je pense que c’est comme ça que je recharge mes batteries."

"C’est ce que j’aime vraiment faire, où j’ai l’impression que les journées passent et que j’ai fait ce que j’aime du matin au soir. Je pense que c’est une façon pour moi de me déconnecter un peu des week-ends de F1, tout en continuant à faire quelque chose que j’aime, mais en rechargeant mon énergie."

Trouver cet équilibre est l’un des éléments clés qui permettent à Bortoleto de donner le meilleur de lui-même, avec la relation qu’il entretient avec ses proches et qui lui offre une stabilité quotidienne : "Évidemment, la F1 est ma priorité, c’est mon sport C’est à cela que je me consacre dans ma vie."

"J’y pense chaque seconde de ma journée. Je fais des choses liées à ça, mais ma vie privée est aussi très importante pour moi. Passer du temps avec ma famille, ma copine, mes amis, faire les choses que j’aime. C’est aussi une priorité dans ma vie, et j’arrive à bien équilibrer les deux."

Et de confirmer qu’il est ravi pour Sauber que la situation aille en s’améliorant depuis le début en mars : "C’est incroyable ce que nous avons réussi à faire depuis le début de la saison. Au départ, nous étions en difficulté et la voiture ne se comportait pas comme prévu."

"Renverser la situation et pouvoir nous battre constamment pour les points, c’est énorme pour nous. Je suis tellement heureux. Je suis content pour l’équipe parce que je vois combien ils travaillent dur, combien de temps ils y consacrent, et nous méritons de bons résultats."

Ses propres performances sont également mises en avant : "Oui, évidemment c’est toujours agréable que les gens voient ce dont tu es capable. Mais en même temps, je n’ai jamais ressenti, au sein de l’équipe, de pression particulière pour prouver quelque chose. Ils savaient déjà de quoi j’étais capable, ils me faisaient confiance."

"Mais bien sûr, je me mets moi-même cette pression : je veux livrer des résultats pour l’équipe, parce que c’est pour ça que je suis là. Je pense que ça a bien fonctionné des deux côtés, et c’est une combinaison de facteurs qui nous a permis d’atteindre le niveau où nous sommes aujourd’hui."

L’une des raisons principales pour lesquelles Bortoleto semble s’adapter si facilement à la F1, c’est qu’il est déjà aguerri par la lutte pour les titres, qu’il a remportés dès sa première tentative en F3 puis en F2, durant lesquelles il a beaucoup appris.

"Enormément de choses. J’ai lutté pour des titres deux années de suite, et c’est la plus grande pression qu’on puisse ressentir, quand tu sais que tu n’as qu’une année pour performer en F2 ou en F3, et que si tu rates, tu n’auras peut-être plus de place l’année suivante, ni en F1, ni en F2."

"Tu ne sais jamais ce qui peut arriver dans ta vie, alors tu dois livrer des résultats le plus vite possible, et je savais que c’était ma situation. Je pense que la pression que j’ai ressentie en F2 et en F3 m’a préparé pour ma saison actuelle."

La pression est maintenant différente pour Bortoleto, qui ne joue pas de titre mais doit se faire aux contraintes qui accompagnent le fait d’évoluer en catégorie reine du sport automobile.

"C’est clairement quelque chose que j’apprends encore. Évidemment, il reste cette envie de se battre pour gagner ; c’est un sujet pour moi, car je crois vraiment avoir le potentiel pour le faire. J’ai juste besoin de l’opportunité. J’espère qu’elle viendra bientôt."

"Nous travaillons pour ça, mais cela fait partie d’un processus. Pour être honnête, hier, j’ai encore regardé la série Netflix sur Schumacher, je l’ai déjà vue plusieurs fois, mais j’aime la revoir parfois, et tu vois sa progression chez Ferrari, tout ce qu’il a développé avec l’équipe avant de remporter le championnat."

"Je trouve que c’est une source d’inspiration pour moi, dans le sens où je rejoins Audi avec un projet très clair devant moi. Je veux gagner des titres avec eux un jour, et je vais travailler pour ça chaque jour et chaque nuit."

Bortoleto voit clairement son avenir dans le projet Audi, et pour lui, l’équipe est déjà plus qu’une simple écurie de F1 : "Je connais beaucoup d’environnements d’équipes en Formule 1, pas forcément de l’intérieur, mais de ce que j’en entends, et j’ai de la chance, je suis un mec chanceux."

"J’ai une équipe qui me soutient, j’ai des gens autour de moi qui ont une très bonne énergie et avec qui j’aime vraiment travailler. Je pense sincèrement que je ne pourrais pas être dans un meilleur endroit pour ma première année et pour mon avenir."